Criză în livezile românești: motorina de 10 lei și prețul dublat al îngrășămintelor transformă fructele și cerealele în produse de lux

Prețul combustibilului, în continuă creștere, va face ca produsele agricole să se scumpească la producător. Fructele, de exemplu, ar trebui să plece din ferme la prețuri cu cel puțin 10% peste cele de anul trecut pentru a le acoperi fermierilor costurilor. Probleme sunt și la producătorii de cereale.

Cel mai mare producător de fructe din Dolj, un fermier care exploatează peste 80 hectare și pune pe piață caise, cireșe, piersici și prune, precizează că au crescut considerabil cheltuielile în fermă, comparativ cu anul 2025. Vestea bună este că, cel puțin în sudul țării, temperaturile scăzute din Săptămâna Mare nu au afectat foarte tare pomii fructiferi. Vestea mai puțin bună este că pentru a putea furniza fructe autohtone fermierii trebuie să facă mai întâi față unor costuri cu mult peste cele estimate.

În livada fermierului Daniel Pavel se consumă, în această perioadă, în fiecare zi aproximativ 60-80 litri de motorină pentru tratamentele necesare pomilor și alte lucrări. Asta în condițiile în care anul trecut prețul motorinei era 7,3 lei, iar acum se apropie de 10 lei/l. Fermierul spune că aceste creșteri de costuri vor trebui transpuse în preț, în măsura în care și cumpărătorii își vor mai putea permite „luxul” de a mânca fructe.

Sprijin după înghețul de anul trecut la jumătate față de cel promis

Fermierul, care are livada în Brabova, județul Dolj, a încasat de-abia acum sprijinul oferit de stat pentru înghețul târziu din primăvara trecută care i-a afectat peste 30 de hectare de livadă. Suma este însă la jumătate din cea promisă de reprezentanții Ministerului Agriculturii anul trecut.

„Ne confruntăm cu o situație dramatică în pomicultură și viticultură, sectoare esențiale pentru economia rurală. Solicităm Comisiei Europene să activeze mecanismele de sprijin din rezerva agricolă pentru a salva aceste exploatații de la colaps. Este un moment în care solidaritatea europeană trebuie să se manifeste concret”, declara ministrul Florin Barbu, potrivit unui comunicat din iunie 2025, anunțând că a propus un sprijin financiar de urgență în cuantum de „minimum” 3.000 euro/ha.

Suma de care s-a vorbit a fost ulterior scăzută la 2.000 euro/ha, pentru ca aproape un an mai târziu în conturile fermierilor afectați să ajungă, spune fermierul din Dolj, doar 1.500 euro/ha. Suma maximă pe care o putea încasa un fermier, potrivit „Hotărârii privind acordarea unui sprijin financiar de urgență în agricultură pentru sectorul pomicol afectat de înghețul târziu din primăvara anului 2025”, era de maximum 10.180,6 lei/ha (echivalentul a 2.000 euro/ha), proporțional cu gradul de afectare, pentru plantațiile pe rod cu pierderi între 30% și 100%. Pentru pierderile de peste 90%, grantul ar fi trebuit să fie la valoarea maximă, or în fapt nu e așa, semnalează fermierul. „Eu o să fac demersuri oficiale și către Ministerul Agriculturii și către APIA pentru a mi se transmite cum s-a ajuns la aceste sume”, a mai spus Pavel, pentru „Adevărul” .

Costul motorinei va fi transpus în prețuri

Fermierul, deși a primit cu mult mai târziu decât se aștepta sprijinul financiar de urgență, și în sumă mai mică, a avut de făcut față unor cheltuieli mai mari decât cele din anul precedent.

„Cu banii aceștia puteai să mai plătești parte din pesticide, din lucrări, din ce ai de făcut primăvara. Și dacă aceste lucrări nu le faci acum, deja se compromite toată producția de anul acesta. Ne-au crescut mult și costurile lucrărilor din cauza motorinei. Foarte mult. Eu nu știu dacă piața, în schimb, va absorbi creșterile de preț ale fructelor. Există și varianta ca oamenii să nu mai aibă putere de cumpărare și să nu-și permită să cumpere nici măcar fructe. O să se limiteze la alimentele de bază”, se teme fermierul.

Motorina este necesară pentru mai toate lucrările care se execută în livadă, explică fermierul. Atomizoarele pentru aplicarea tratamentelor sunt montate pe tractoare, iarba se taie cu utilaje care consumă combustibil, lucrările mecanice absolut necesare se fac tot cu consum de carburant. „Eu de două sau chiar trei săptămâni în fiecare zi folosesc trei tractoare numai cu atomizoarele. Pentru că sunt tratamente care se fac succesiv, la o săptămână diferență. Într-o zi consumăm undeva între 60 și 80 de litri de motorină”, explică Daniel Pavel.

Și încă nu este vremea în care să fie nevoie de apă, pentru că în perioada verii pentru sistemul de irigații se consumă de asemenea motorină pentru generatorul de curent electric, aproximativ 100 litri/zi, adaugă fermierul.

O problemă mare este lipsa banilor, astfel că, deși fermierii sunt conștienți că prețul motorinei tot crește, nu-și pot face stocuri. „Anul trecut am consumat doar pentru irigație, cred, aproximativ 12 tone de combustibil. Acum cumpăr cu bidoanele, câte 60 de litri pe zi”, a arătat Pavel.

Fermierul precizează că în 2025 a cumpărat motorina, în medie, cu 7,3 lei, acum prețul se apropie de 10 lei/litru. Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) le decontează fermierilor o diferență din costul motorinei (partea de accize), însă și aceste plăți se fac cu întârziere de câteva luni bune.

Pentru a face față tuturor creșterilor de costuri, fructele ar trebui să plece din fermă cu un preț cu cel puțin 10% peste cel de anul trecut, spune Daniel Pavel, dar asta într-o livadă pe rod. La ferma din Brabova fermierul are însă și plantații tinere, așa că scad șansele acoperirii costurilor.

Este de asemenea greu de estimat cum va decurge relația cu reprezentanții marilor lanțuri de magazine, către care merg fructele din Dolj, iar asta pentru că sunt și perioade în care magazinele se aprovizionează, la prețuri mici, cu fructe mai ieftine din Republica Moldova, Turcia, Grecia, Spania, deși există cele autohtone. În astfel de perioade, pentru a nu intra în blocaj, fermierii sunt obligați fie să vândă și ei, la rândul lor, la preț mai mic, fie să caute alternative.

„Ne așteaptă vremuri deosebit de grele și periculoase”

Un alt fermier, care exploatează peste 1.000 hectare de teren agricol în Olt, cultură mare, atrage de asemenea atenția că cel puțin două categorii de produse le-au crescut producătorilor costurile enorm: motorina și îngrășămintele. În plus, nu-i ajută nici prețul cerealelor.

„Îngrășămintele - de la 2.500 tona, acum se cumpără, ureea, de exemplu, cu 4.500. Aproape s-a dublat. La motorină știți bine cum au crescut prețurile și ce prețuri sunt, toată lumea le cunoaște. Ei, deși avem două costuri incluse în costul/hectar, bursa cerealelor stă pe loc. E ceva ciudat, foarte ciudat. Asta înseamnă că ne așteaptă vremuri deosebit de grele și periculoase. Grâul se învârte în jurul a 200 euro în continuare, a fost 190. Nu am văzut un salt la grâu din cauza costurilor”, a spus Teiu Păunescu, pentru „Adevărul”.

Dacă niciuna dintre variabile nu se schimbă în folosul fermierilor, lucrurile se vor complica foarte mult. „Probabil că vom intra în dificultate foarte mulți fermieri, sau vor crește prețurile”, e de părere Păunescu.

Producătorii de cereale încă așteaptă, spune Teiu Păunescu, ajutorul promis pentru culturile calamitate anul trecut. Din cauza ultimilor ani secetoși, au renunțat în acest an agricol la suprafețe mari de porumb, mizând pe grâu, care se vinde la preț mic, dar și pe rapiță – singura cultură care a rămas profitabilă, potrivit fermierului.

„Majoritatea afacerilor pe agricultură închid bilanțul cu pierderi reale”, a mai declarat Păunescu. Fermierul spune că nici măcar retragerea din domeniu nu mai este posibilă, pentru că prețul terenurilor este în scădere, iar interesul pentru astfel de afaceri s-a prăbușit și el. „Acum nu e de vândut. Terenurile au scăzut, dacă vrei să vinzi o afacere prețurile au scăzut, nu mai există interes în momentul când afacerea prezintă risc și pericol. E o perioadă destul de nesigură în agricultură. Nu vedem perspectiva”, a mai adăugat fermierul.

La greutățile deja semnalate, Păunescu mai adăuga una: nu mai există facilitatea la asigurarea culturilor. Fermierii, spune Teiu Păunescu, primeau un sprijin de 70% din costul polițelor de asigurare, or acum sunt doar „vorbe, zvonuri, nimic concret”.

„Nu ne putem permite să instalăm culturi fără asigurare, sunt destul de mari costurile pentru asigurare. La 1.000 hectare plătim peste 100.000 lei”, a conchis Păunescu.