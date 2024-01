S-au scumpit vacanțele pe litoralul românesc: cât costă sejururile în programul early booking 2024

Românii care vor să vin în vacanță pe litoralul românesc trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar: în medie prețurile la cazare au crescut cu 15 la sută.

Inflația, creșterea TVA-ului la produsele turistice, prețurile mari la carburanți și energie electrică i-a determinat pe hotelieri să crească tarifele. Deja această majorare se resimte, chiar și pentru cei care își rezervă vacanțele prin programul de înscrieri timpurii, acum, la început de an.

Dacă anul trecut, cei care făceau rezervări din ianuarie pentru începutul sezonului estival, plăteau, în medie, între 102 lei pe noapte pentru un hotel de 3 stele, o cameră dublă pentru 2 adulți, fără mic dejun iar pentru 4 stele, prețurile plecau de la 182 de lei pe noapte, acum tarifele sunt mai mari.

Pentru o noapte de cazare la hotel de trei stele prețul pornește de la 150 de lei pe noapte iar la un hotel de 4 stele tarifele pornesc de la 200 de lei, în functie de stațiune sau alte facilități.

Românii au început să facă deja rezervări pentru sezonul estival, ca să beneficieze de prețuri mai mici.

„Cele mai căutate sejururi sunt cele cu all-inclusive. De exemplu, în stațiunea Jupiter la un hotel de 3 stele tarifele pornesc de la 400 lei/camera dublă cu all-inclusive pentru doi adulți. Acest tarif este pentru luna iunie. În stațiunea Mamaia, la un hotel de 4 stele, tot pentru luna iunie, prețul pornește de la 580 lei/camera dublă. Cu cât înaintam în sezon aceste tarife cresc. De exemplu în stațiunea Mamaia ajung până la 850-900 lei pe noapte", a declarat Camelia Ciurea, manager agenție de turism.

Cele mai mari reduceri de preț se oferă turiștilor care sunt de acord să achite integral costul sejurului, încă de la achiziție.

„Noi am pregătit trei oferte de early booking: prima se termina acum la sfârșitul lunii ianuarie, este cu discount de până la 20 la sută. Următoarea oferta este un discount de 15 la sută cu plata integrală și nerambursabilă până pe 1 martie iar a treia oferta este cu discountul de 10 la sută cu plata integrală și nerambursabilă până pe 15 aprilie. Turiștii au început să rezerve încă de la sfârșitul anului trecut, chiar astăzi am avut câteva telefoane și s-au făcut 6 rezervări cu discountul de 20 la sută. Cei mai mulți sunt turiștii care vin, an de an, la noi", a declarat Elena Drăghici, șef recepție la un hotel de 4 stele din stațiunea Mamaia.

Despre majorările de preț cei care au afaceri în turism spun că nu au avut încotro.

„În medie, prețul vacanțelor a crescut cu 15‑20 la sută. Sunt și hotelieri care au majorat cu mai puțin, sau deloc, cei care și-au putut permite", a declarat Ștefan Necula, manager agenție de turism.

„Prețurile diferă față de anul trecut: inflația, în primul rând impactează, apoi creșterea TVA-ului la produsele turistice și este evident o creștere mai mare de tarif se va vedea în vârful de sezon estival" a declarat Cristian Bărhălescu, managerul unei agenții de turism.

„Acum, în early-booking, atunci când apare această achiziție timpurie a pachetelor este ca și cum turistul îl împrumuta efectiv pe hotelier și astfel el beneficiază de discounturi foarte bune. Diferența față de anul trecut este la pachetul de bază: dacă ne ducem în vârf de sezon și vedem că anul acesta este cu 8‑15 la sută mai scump, este evident că din această baza se face reducerea de 20‑30 sau 40 la sută pentru în cadrul rezervărilor timpurii ", a mai afirmat Cristi Bărhălescu.

Deja o parte dintre hotelurile de pe litoralul românesc au raportat un grad de ocupare de peste 50 la sută, pentru prima parte a verii.

Hotelierii se așteaptă că anul acesta stațiunea Mamaia să fie în topul preferințelor turiștilor, după două sezoane consecutive, în care aceștia au luat cu asalt stațiunile din sudul litoralului.