Sute de credincioși au venit vineri la Mânăstirea Dervent din Constanța, de sărbătorea Izvorului Tămăduirii, ca să asiste la slujba de Sfințire a Apei, la izvorul miraculos al Sfântului Andrei.

Sute de credincioși au pornit vineri în procesiune spre izvorul tămăduitor aflat în apropierea mânăstirii Dervent, despre care se spune că are puterea de a vindeca boli trupești, dar și sufletești.

Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, a săvârșit slujba de sfințire a apei.

Mănăstirea găzduieşte o icoană făcătoare de minuni şi un izvor tămăduitor. Legenda spune că izvorul tămăduitor de la mănăstirea Dervent a apărut după ce Sfântul Andrei a lovit o piatră cu toiagul său.

Crucile sfințite de la Dervent au, la rândul său, propria legendă, potrivit căreia pietrele în formă de cruce au crescut din pământ pe locul unde au fost martirizați patru sfinți.

Crucile au puterea de a vindeca bolile, cred oamenii, care vin, an de an, în număr mare, pentru a se tămădui și pentru a primi binecuvântare.

Mai mult, tradiţia spune că la Dervent, pe locul unde au fost martirizaţi patru sfinţi au crescut din pământ patru pietre în formă de cruce, cu însuşiri tămăduitoare şi făcătoare de minuni.

Localnicii susţin că minunile de la Dervent nu sunt de ieri, de azi. Legenda spune că un tânăr cioban născut surdo-mut, s-a vindecat complet după ce şi-ar fi odihnit capul pe unul din braţele crucii.

Tradiții de Izvorul Tămăduirii

Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii aduce cu ea mai multe tradiții respectate de credincioși. Una dintre acestea spune că, dacă stropim animalele din gospodărie cu apă sfințită, ele vor fi ferite de boli și vor fi sănătoase tot anul. Tot în această zi, creștinii obișnuiesc să stropească cu agheasmă casele și curțile, pentru binecuvântare și protecție.

Vinerea din Săptămâna Luminată este considerată o zi de liniște și odihnă. În această zi nu se spală haine, nu se face curățenie generală și nu se calcă. De asemenea, bolnavii sunt încurajați să bea dimineața, pe stomacul gol, apă sfințită, pentru vindecare și întărire trupească.

Pe lângă tradiții, sărbătoarea este însoțită și de câteva superstiții. Se crede că cei care spală, calcă sau cos în Vinerea Luminată nu vor avea spor în muncă tot anul. O altă superstiție spune că dacă cineva lasă o cană plină cu apă sub un nuc și o găsește goală, acea persoană nu mai are mult de trăit.