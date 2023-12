Marinar constănțean arestat în Dubai: are ghinionul să aibă același nume și dată de naștere cu un infractor urmărit internațional

Navigatorul din Constanța urma să ajungă în China, pentru a prelua comanda unei nave, însă a fost încătușat pe aeroportul din Dubai, pe motiv că ar fi comis infracțiuni în Abu Dhabi, loc unde nu a fost niciodată.

De vineri dimineață soția lui Cristian Pascu trăiește un coșmar. Nu știe aproape nimic de soțul ei, plecat spre China, de unde urma să plece în voiaj, cu excepția unui telefon scurt prin care acesta o informa că este arestat.

Navigatorul știa de câțiva ani că are ghinionul să aibă exact aceleași date de identitate cu ale unui infractor: ambii sunt născuți în februarie 1988 exact în aceeași zi. Singura diferență este că bărbatul certat cu legea e născut în București și are un prenume în plus, iar navigatorul este născut în Constanța.

„Din anul 2020 au început problemele. De fiecare dată când soțul pleca în voiaj era oprit de poliția de frontiera română, de polițiștii din aeroporturile europene. Îl confundau cu un bărbat condamnat pentru ultraj și urmărit internațional. De regulă, situația se lămurea într-o oră", spune Marina Pascu, soția navigatorului.

De ceva timp însă, nu au mai fost astfel de probleme. "Geamănul" navigatorului a fost scos de pe lista urmăriților a Poliției Române, semn că a fost prins, așa că atunci când i s-a oferit un loc de muncă pe funcția de căpitan de navă, Cristian Pascu l-a acceptat fără să își facă griji. Pe aeroportul din Dubai a fost însă încătușat.

"Soțul mi-a dat un telefon scurt, nu l-au lăsat să vorbească. I-au spus doar că e căutat pentru fapte comise în Abu Dhabi, loc în care el nu a fost niciodată. L-au dus la o secție de poliție de acolo, l-au adus încătușat înapoi în aeroport, nu reușesc să aflu care e situația lui și sunt disperată", spune soția.

Deși a sunat la ambasadă și consulat, a primit doar un număr de telefon din Emiratele Arabe unde să ceară informații, însă reprezentanții României de acolo par să știe chiar mai puține decât ea.

„Vreau că autoritățile să se implice și și rezolve această problema. Soțul meu nu a fost niciodată acolo și nu a avut niciodată probleme cu legea, nici aici, nici acolo, nicăieri! Bănuiala mea este că cei de la poliția română au uitat să revoce acel mandat pe numele celuilalt bărbat cu același nume! Vreau să îl aducă înapoi acasă, dar nu pare să se facă nimic, mi s-a spus să aștept să fie îndeplinită procedura. Să urgenteze aceste demersuri, e vorba de un om nevinovat ", spune femeia.

Reprezentantul ITF pentru România, Adrian Mihălcioiu a făcut și el demersuri pentru a afla care este soarta constănțeanului.

„Am luat legătura cu avocații firmei de crewing prin care a plecat. Le-am spus foarte clar să facă într-un fel să demonstreze că acest om nu se afla în Abu Dhabi la momentul la care a fost comisă fapta pe care o anchetează autoritățile de acolo. Nu e cazul să aștepte alte proceduri. Le pun și eu la dispoziție tot ce am și tot ce pot: dacă fac dovada că era îmbarcat, e clar că e o greșeală. Bănuiala mea este că avem de-a face cu un furt de identitate", spune Adrian Mihălcioiu.

Din păcate, navigatorul nu face parte din Sindicatul Liber al Navigatorilor, caz în care ar fi beneficiat de asistență juridică plătită de sindicat.

Deși am solicitat un punct de vedere din partea Ministerului Afacerilor Externe, referitor la acest caz, până în acest moment, nu a venit nicio reacție din partea instituției.