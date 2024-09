Cum explică meteorologii furtuna de pe litoral: „E vorba și de contribuția schimbărilor climatice”

Climatologul Roxana Bojariu explică că dezastrul recent de pe litoral a fost cauzat de temperaturile extrem de ridicate ale mării și de schimbările climatice, care au contribuit la formarea ciclonului devastator.

„Acel ciclon, sistem de joasă presiune care a staționat în zona Mării Negre, a fost alimentat și de o suprafață foarte caldă a mării, avem temperaturi record. E o cantitate foarte mare. Problema este că această cantitate mare de precipitații într-o zonă precum Dobrogea și litoral nu are în mod natural un sistem hidrografic foarte dezvoltat care să preia o parte din apă, pe de o parte, pe de altă parte nici bazine, acolo sunt foarte mici. E vorba și de seceta care a fost până acum și lucrul acesta aduce caracteristici în plus, pe un sol foarte tasat și fără resurse. Lucrul ăsta amplifică uneori efectele inundațiilor. E vorba și de contribuția schimbărilor climatice, pentru că suprafața Mării Negre are temperaturi din ce în ce mai mari. Au fost temperaturi de peste 27 grade, foarte mari.”, a explicat Roxana Bojariu, climatolog, la Digi 24.

Mai multe zone din județul Constanța au fost grav afectate de furtunile violente și ploile torențiale de vineri noapte și sâmbătă dimineața. Inundațiile au distrus locuințe, gospodării, parcări și plaje, iar unele mașini au fost răsturnate de forța apelor. Sudul litoralului a fost cea mai afectată regiune. Localitățile din județ s-au aflat sub cod roșu de ploi, iar cetățenii au fost avertizați prin multiple mesaje Ro-Alert cu privire la fenomenele meteo extreme.

→ Imaginea 1/9: Plaja din Vama Veche, sâmbătă dimineața, după furtună - Foto FB MeteoPlus

Furtuna violentă din Constanța a generat sute de apeluri la numărul de urgență, iar peste 300 de pompieri intervin în localitățile afectate pentru a remedia daunele. Până sâmbătă, la ora 06:00, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea a primit peste 500 de apeluri la numărul de urgență 112, a transmis ISU Dobrogea.

Sute de misiuni și zeci de persoane salvate de pompieri

Pompierii din județul Constanța au intervenit pentru salvarea și evacuarea a 61 de persoane afectate de fenomene meteorologice periculoase, potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea emis sâmbătă după-amiază.

„De seara trecută şi până în prezent, pompierii din Constanţa au intervenit pentru înlăturarea efectelor negative produse de fenomenele meteorologice periculoase, ce au loc la 207 misiuni. Este vorba despre 61 de persoane salvate, evacuate din calea apelor, care au fost aduse în zone de siguranţă, şi 177 de misiuni de evacuare a apei strânse în urma inundaţiilor. Aici este vorba despre imobile, beciuri, subsoluri, gospodării, magazine, hoteluri, autoturisme, surprinse de viitură, copaci căzuţi şi altele", a precizat sursa citată, conform Agerpres.

Conform ISU, în ultimele 24 de ore, a fost evacuată apa din 64 de imobile, 36 de gospodării, 32 de subsoluri, 17 hoteluri/pensiuni și 8 beciuri. Cinci copaci au fost îndepărtați de pe carosabil, iar cinci mașini au fost avariate.

„Din fericire, în urma fenomenelor meteorologice extreme produse în cursul nopţii, dar şi în această dimineaţă, nu au fost înregistrate victime,” a precizat sursa citată.

Până la ora 15:00, dispeceratul ISU Dobrogea a primit peste 800 de apeluri la 112 pentru diverse situații de urgență.

„Peste 350 de pompieri sunt în continuare la datorie, se află în teren pentru înlăturarea efectelor negative produse de furtună cu 25 de mijloace. Situaţia este în dinamică, colegii sunt în teren şi rămânem la datorie până la înlăturarea tuturor efectelor negative,” a adăugat ISU.

Purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea, Ana Maria Stoica, a menționat că vor fi aduse motopompe din județele învecinate, de la ISU Călărași și ISU Ialomița, pentru intervenții.

Vineri și sâmbătă, localitățile din județele Constanța și Tulcea au fost sub Cod roșu de ploi și instabilitate atmosferică, cu avertizări de Cod portocaliu și Cod galben în vigoare până duminică dimineață. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a informat că locuitorii din Constanța au primit 4 mesaje RO-ALERT privind vremea nefavorabilă.