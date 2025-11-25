Copacii care vor schimba fața Constanței: Pepiniera IULIUS prinde rădăcini

Constanța face un pas important spre un viitor mai verde. În apropierea orașului, în localitatea Lazu, a fost înființată prima pepinieră dendrologică privată din Dobrogea, un spațiu unde mii de arbori și arbuști sunt crescuți pentru a reconfigura peisajul urban. Proiectul, inițiat de compania IULIUS, marchează începutul unei noi etape în regenerarea urbană a Constanței.

În localitatea Lazu, o pădure tânără prinde rădăcini. E o realitate construită cu migală și răbdare și este vorba despre prima pepinieră dendrologică privată din Dobrogea, creată de compania IULIUS, pentru a da viață viitorului proiect de regenerare urbană de pe fosta platformă de nord a Oil Terminal.

Pe cele aproape 8 hectare ale pepinierei cresc deja peste 1.100 arbori maturi, ale căror înălțimi ajung până la 13 metri. Până când procesul de aclimatizare va fi încheiat, pentru a fi transplantați în noul proiect realizat de IULIUS, numărul lor va depăși 1.800. Fiecare arbore a fost ales și plantat cu grijă, nu doar pentru frumusețea sa, ci și pentru capacitatea de a se adapta la climatul dobrogean.

În rândurile ordonate se disting teii și carpenii, arțarii, castanii, liriodendronii, duzii și arborii de gumă, o selecție atent gândită pentru a reda orașului o identitate verde, diversă și puternică. Aclimatizarea arborilor este un proces de durată, care se poate întinde pe o perioadă cuprinsă între doi și patru ani, dar echipa IULIUS are deja multă experiență, fiindcă și pentru proiectele prin care a transformat orașele Iași și Timișoara compania a importat arbori maturi pe care i-a aclimatizat în pepiniere locale.

Pe perioada acestui proces, fiecare copac este atent monitorizat, pentru ca, în momentul în care va fi mutat în noul parc deschis pentru constănțeni, să fie deja adaptat și pregătit să umbrească zona. Sub supravegherea unei echipe de specialiști, sistemele moderne de irigație și fertilizare, alături de îngrijirea constantă a solului, asigură condițiile ideale pentru dezvoltarea arborilor, iar toaletările periodice le mențin forma și sănătatea.

Pepiniera din Lazu este o etapă esențială într-un proiect amplu de regenerare urbană. Arborii crescuți aici vor fi transplantați în viitorul parc și în grădina botanică a ansamblului IULIUS din Constanța, cel mai mare proiect de reconversie urbană din țară, o investiție de peste 800 milioane de euro. Pe fosta platformă industrială, unde terenul era contaminat și unde se desfășoară un amplu proces de bioremedire, va apărea un proiect mixed-use modern, deschis comunității, un spațiu unde natura va fi din nou în centrul vieții urbane și care va include o multitudine de facilități.

Prin această pepinieră, IULIUS creează nu doar o bază pentru proiectul său verde, ci și un model de responsabilitate urbană. Arborii crescuți aici vor aduce nu doar umbră și oxigen, ci și o poveste despre transformare, despre cum un loc marcat de trecut poate renaște într-o formă care îmbină tehnologia, sustenabilitatea și frumusețea naturală.

În pepiniera IULIUS, fiecare copac plantat este o promisiune, că orașul poate respira din nou, că natura și dezvoltarea urbană nu se exclud și că astfel Constanța se apropie de viitorul pe care îl merită.