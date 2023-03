Medicii dentiști falși care au mutilat-o pe Miss România, reținuți de Poliție. Unul dintre ei este sirian

Larisa Popa, o fostă Miss România, a fost la un pas să rămână fără dinți, din cauza unei infecții cu care s-a ales în urma unei vizite la un cabinet stomatologic din București. Ea a fost tratată de un medic fals.

Larisa le-a povestit anchetatorilor că măseaua i-a fost scoasă fără vreo radiografie sau o altă investigaţie.

Acum, medicii falși care aproape că au mutilat-o pe fosta Miss România, și împotriva cărora tânăra a depus încă de anul trecut plângere penală, au fost reținuți de către polițiști.

„Amintesc că fosta participantă Miss România riscă să fie mutilată din pricina infecției provocate de extracțiile efectuate fără respectarea regulilor de igienă sanitară, practicate de către persoane ce pretindeau că sunt medici dentiști. Motivul pentru care a apelat la aceștia a fost acela că erau bine promovați online cu privire la stomatologia de urgență în afară orelor normale de program”, a precizat avocatul Adrian Cuculis.

Printre cei reținuți este și un sirian de 26 de ani care se dădea drept stomatolog. Falsul medic a fost ajutat de un alt sirian, care avea drept de liberă practică în România și care l-a lăsat să facă proceduri medicale în cabinetul său.

Tânăra care a fost desfigurată este o fostă concurentă de la „Insula Iubirii”.

„Am crezut că e normal ce aveam. Am stat aşa o zi şi ceva. A început să mi se umfle toată faţa. Am revenit la doctor timp de trei sau patru zile. El mi-a spus că sunt în regulă, că aşa trebuie să fie. Nu am mai crezut ţinând cont că îmi zicea să iau doar paracetamol, dar eu defapt mă simţeam din ce în ce mai rău şi nu puteam să respir, nu puteam să vorbesc, să mănânc absolut nimic şi aveam dureri îngrozitoare“, a declarat Larisa Popa pentru gândul.ro.

Cei doi sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și fals în înscrisuri, sub semnătură privată, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București.

„În fapt, unul dintre aceștia a exercitat, în luna noiembrie 2022, profesia de medic stomatolog, fără a avea drept de liberă practică pe teritoriul României, față de mai multe persoane, la un cabinet medical stomatologic, din Sectorul 5, fiind ajutat de către un alt cetățean sirian, care este medic stomatolog, cu drept de liberă practică în România. Cu sprijinul I.G.I. s-a reușit depistarea celor doi bărbați, ambii în vârstă de 26 de ani, care au fost conduși la sediul Serviciului de Investigații Criminale, iar după efectuarea activităților procedural-penale, s-a dispus reținerea acestora, pentru 24 de ore”, a transmis Poliția Capitalei.