Soluțiile ingenioase ale unei femei cu cinci copii pentru a trăi cu 3.600 de lei. „Să zicem că supraviețuim“

Traiul e tot mai scump în România, iar aproape o treime dintre angajați lucrează pentru salariul minim, mai puțin de 400 de euro net. Nu întâmplător, potrivit ultimelor statistici, românii, alături de bulgari, sunt săracii Uniunii Europene.

Este și cazul unei femei care își crește singură cei cinci copii cu 3.600 de lei.

Cifrele Eurostat arată fără niciun dubiu că România e cea mai săracă țară membră UE, în condițiile în care, potrivit statisticilor, o treime dintre români sunt săraci sau sunt amenințați cu sărăcia. Mai exact, potrivit sursei citate, 34% dintre români erau expuși, în anul 2022, riscului de sărăcie şi excluziune socială, dar inflația și problemele economice din 2023 ar putea duce la creșterea procentului.

În tot acest timp, numeroși politicieni, dar și directorul BNR, Mugur Isărescu, susțin că România a ajuns la un PIB/locuitor la paritatea puterii de cumpărare de 77% din media UE, fiind deasupra Greciei, la egalitate cu Portugalia şi Ungaria şi aproape de Polonia, sugerând că românii ar trăi bine.

Un român a vrut să afle ce înseamnă venit decent pentru o familie cu un copil și a pus această întrebare pe grupul de Facebook Buget de Familie.

„Dragilor, știu că s-a mai discutat subiectul, însă, văzând că în ultima perioada s-au tot scumpit toate, sunt curioasă ce înseamnă pentru voi un venit decent? Am văzut că INS-ul a dat un 7.000 lei pe lună pentru o familie cu un copil. Oare unde ar trebui să se încadreze veniturile că să îți poți permite tot ceea ce este necesar și măcar o vacanță/an? Unde se mai încadrează veniturile voastre? Sunt curioasă să văd dacă ar trebui să mă reprofilez sau să fac ceva extra”, a scris el, sub protecția anonimatului.

Răspunsurile nu s-au lăsat așteptate, iar o femeie aflată într-o situație delicată a spart gheața și a venit cu opinia sa.

Ingeniozitate românească

„Eu venitul îl am de 3.600 de lei, un părinte cu cinci copii”, a spus ea.

„Probabil dacă nu aveți rate sau chirie de plătiți puteți supravețui, altfel mă gândesc că e foarte greu…”, a compătimit-o altă persoană.

„Stau în chirie, am facturi. Rate la bancă nu. Dar sunt facturile, naveta copiilor, programul prelungit al gemenilor la grădiniță. Să zicem că încă supraviețuim... bine”, a revenit femeia cu detalii.

„Cum vă descurcați cu 5 copii și chirie, ca mie îmi dă cu virgulă?”, a întrebat-o alt internaut.

„Nu e ușor, dar e cel mai frumos cadou. Stau și eu prost cu gestiunea, dar o dată pe lună umplu congelatorul cu legume, carne și întreb ce mâncăm, ce fac de papa și în funcție de... gătesc pentru două zile”, a detaliat cea întrebată.

„Nu înțeleg efectiv cum reușiți”

„Eu nu înțeleg efectiv cum reușiți... Că până la urmă nu e doar mâncarea, sunt atât de multe alte cheltuieli”, s-a arătat nedumerită altă femeie.

„Noțiunea de a trăi decent diferă de la om la om. Depinde ce vă doriți și la ce sunteți dispusă să renunțați. Depinde cum ați crescut etc. Unii pot trăi cu minimul pe economie, altora nu le ajung 20.000 de lei pe lună. Unii mănâncă pipote, alții le dau doar alimente Bio la copii. Unora la place la Eforie, altora în Tenerife. Asta ca să dau câteva exemple. Dacă puteți însă să vă reprofilați sau să faceți extra, nu ezitați. Nimănui nu îi prisosesc niște bani în plus”, a intervenit altcineva în discuție.

„Este o problemă relativă de la familie la familie. Până la urmă trebuie să te descurci cu cât ai. Mai pe românește te întinzi că îți este plapuma. Pentru mine, 7.000 este o sumă decentă dacă nu ai rate-chirie, pentru o familie cu un copil. Sub această sumă mi se pare greu să trăiești de la o lună la alta. Dar depinde de fiecare”, a fost altă opinie.

Suma de 7.000 de lei este insuficientă, după părerea altora. „Depinde ce tip de cheltuieli aveți. O singură rată la bancă poate însemna un 2.500 în plus sau în minus. Personal, cu rată la bancă, cheltuieli cu casa, animale, doi copii, o mașină și fără nicio vacanță, consider că e necesar undeva la minim 8.000 lei/lună. Luăm în considerare și bugetul pentru impozite/cheltuieli neprevăzute/medicamente/cadouri (și așa mai departe), cred că liniștit ai putea să trăiești doar undeva la 10.000 lei”, a arătat altcineva.

Însă există și foarte multe cazuri când o familie cu un copil câștigă puțin peste 4.000 de lei sau chiar atât, dacă ambii soți au salariul minim. E și cazul unei femei, care împreună cu soțul ei câștigă ceva mai mult de 4.000 de lei. „Am 4.000+ pe lună împreună cu soțul meu și am și bebe. Dacă nu ar fi fost cheltuielile majore pentru casa noastră (e în construcții) și botez (va urma acum în septembrie), ne-am fi încadrat ok, dar doar fiindcă căutăm la cele mai mici prețuri. Însă în rest... Împrumuturi pe care le fac părinții noștri ca să ne ajute... Au spus că noi să nu ne băgăm în datorii”, a explicat ea.