Schimbare în transportul din Cluj: Cartierul Grigorescu are o nouă stație de autobuz

O nouă stație de autobuz a fost amenajată în cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca în urma solicitărilor primite de Compania de Transport Public (CTP).

„Cluj-Napoca S.A. informează publicul călător că, în urma solicitărilor primite din partea cetățenilor și cu aprobarea autorităților competente, a fost amenajată o nouă stație de îmbarcare/debarcare a călătorilor pe strada Alexandru Vlahuță, în proximitatea Pieței 14 Iulie, pe sensul de mers către capătul de linie Grigorescu”, anunță reprezentanții CTP.

Noua stație a fost denumită George Enescu și va deservi următoarele linii de transport public: 26, 26L, 27, 28, 28B, 30, 41, 44, 54N și E12.

„Prin înființarea acestei stații se urmărește îmbunătățirea accesului la transportul public și creșterea gradului de mobilitate pentru locuitorii și vizitatorii din această zonă a municipiului”, mai precizează conducerea Companiei clujene.