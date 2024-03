Pedeapsă în rate pentru extremistul șoșocar care l-a amenințat pe Arafat. „O să iau în considerare şi faptul să îl omor“

Judecătorii i-au aprobat extremistului clujean Călin Mărincuș, actual membru al partidului Dianei Șoșoacă, eșalonarea amenzii penale de 15.000 de lei, primite pentru amenințarea cu moartea a secretarului de stat MAI Raed Arafat, în 2021, în contextul campaniei de vaccinare.

Extremistul clujean Călin Mărincuș, care de curând a intrat în partidul Dianei Șoșoacă, a fost condamnat, în ianuarie 2024, la o amendă penală de 15.000 de lei, după ce l-a amenințat cu moartea pe secretarul de stat Raed Arafat. Deoarece nu a putut achita amenda, acesta a cerut eșalonarea în tranșe lunare, relatează Știri de Cluj. Zilele trecute, Judecătoria Cluj-Napoca a dispus eșalonarea plății în rate lunare a cate 625 lei rata lunară, pe o perioadă de 24 luni.

Zilele trecute, Mărincuș posta pe rețele sociale un clip în care susținea că este membru al partidului SOS al Dianei Șoșoacă și l-a recrutat pe un celebru interlop clujean, Marius David - zis Gore. „Fiți șoșocari, este cel mai sănătos lucru pe care-l poți face în România în aceste zile! Doamne-ajută”, a spus în filmare, printre altele, Călin Mărincuș.

„O să iau în considerare şi faptul să îl omor pe Raed Arafat”

În toamna lui 2021, Adevărul relata că acest Călin Mărincuş, membru PSD, antivaccinist şi simpatizant Noua Dreapta, l-a ameninţat cu moartea, într-o postare pe Facebook, pe secretarul de stat Raed Arafat. Poliţia Cluj a întocmit dosar penal pentru ameninţare.

Clujeanul fusese enervat de ultimele declaraţii ale medicului privind măsurile care-i vizează pe cei care nu s-au vaccinat. „Am ascultat stupefiat declaraţia lui Raed Arafat în care spunea că cei ce nu doresc să se vaccineze trebuie să se testeze săptămânal pe banii lor, iar cei nevaccinaţi nu vor putea participa la nunţi, botezuri călătorii şi alte adunări”, a susţinut într-o postare extremistul clujean.

Mărincuș a afirmat că 80% din populaţia României e şantajată să se vaccineze.

„Niciun procuror nu se sesizează pentru şantajarea de a ne vaccina. Chiar toţi sunteţi vânduţi din sistemul acesta? Pe mine, Raed Arafat consider că mă condamnă la moarte. El crede sau îmi spune că vrea să-mi facă un bine, un bine pe care eu nu îl vreau! Vrea să-mi administreze un act medical pe care eu nu îl doresc, nu-l consider necesar, ba mai mult, consider că îmi pune în pericol viaţa”, afirma Mărincuș.

Apoi, a susținut, fără echivoc, că ia în considerare să-l omoare pe Arafat.

„Păi dacă eu vreau să-i fac un bine lui Raed Arafat, iar el nu e de acord, pentru că îi pune în pericol viaţa, voi fi chemat la Poliţie? Cu siguranţă! Dar nu mă tem să fiu chemat la nicio audiere, voi veni cu televiziunile fără discuţie. Eu consider că Raed Arafat îmi pune în pericol viaţa, pe lângă faptul că mi-a laut libertate, iar eu mă aflu în postura de a mă apăra. O să iau în considerare şi faptul să îl omor pe Raed Arafat. Eu mă gândesc că punându-mi viaţa în pericol, vreau să iau în considerare şi faptul ăsta. Mă cheamă cineva de la Poliţie să mă întrebe dacă vreau să-l omor pe Raed Arafat”.

Mărincuș a subliniat că vrea ca Arafat să fie eliminat: „Îmi doresc ca Raed Arafat să fie eliminat. Vreau să văd cine mă cheamă la Poliţie? Nu se sesizează nimeni? Milioane de români acceptă să fie şantajaţi. În ce limbă gândeşti, măi Raed Arafat, că în româneşte sigur nu. Cum adică să mă testez săptămânal ca să-i dovedesc că sunt sănătos? E vina mea că sunt sănătos?

El a motivat de ce nu vrea să se vaccineze. „Nu vreau să mă vaccinez pentru că nu am încredere în vaccinuri, pentru că pun viaţa în pericol. Eu sunt sănătos! Nu am de ce să mă vaccinez. Sănătatea mea este dată de stilul meu de viaţă, de sistemul meu imunitar şi de Dumnezeu, în primul rând!”, a declarat Călin Mărincuş.

Mărincuş a mai afirmat că se va duce la închisoare ca un erou, zâmbind, şi că se va sacrifica pentru „milioane de români”.