Un bărbat din Călărași, arestat după ce a încercat să violeze o filipineză. Cum a reușit victima să scape din mâinile atacatorului

Un bărbat din Călărași a fost arestat luni, 15 iunie, fiind acuzat că a încercat să violeze o femeie din Filipine și că i-a provocat leziuni pe mai multe părți ale corpului. Pentru rănile suferite, victima a avut nevoie de 7-8 zile de îngrijiri medicale.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Oltenița a anunțat, luni, că un bărbat a fost pus sub acuzare pentru tentativă de viol, scrie News.ro.

Potrivit autorităților, incidentul a avut loc săptămâna trecută, pe 11 iunie, în jurul orei 20:00. În timp ce se afla la ieşirea dintr-o localitate din judeţul Călăraşi, în zona digului din apropierea drumului comunal, un bărbat a încercat să întreţină un raport sexual neconsimţit cu o femeie de origine filipineză, profitând de faptul că aceasta nu ştie limba română.

„Inculpatul a împins-o cu forţa în aria de vegetaţie, a dezbrăcut-o, a exercitat acte de constrângere asupra sa, producându-i leziuni în zona feţei, a gâtului, a membrelor superioare şi a spatelui, care necesită 7-8 zile de îngrijiri medicale.

Inculpatul a încercat, în aceeaşi împrejurare, să întreţină un act sexual oral cu aceasta, încercări întrerupte de opoziţia şi atitudinea persoanei vătămate care l-a muşcat pe inculpat de unul dintre testicule”, precizează aceeaşi sursă.

Autoritățile adaugă că, ziua următoare, pe 12 iunie, suspectul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Olteniţa cu propunere de arestare preventivă, propunere care a fost admisă, pe numele inculpatului fiind emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa pentru lămurirea tuturor împrejurărilor şi a circumstanţelor comiterii faptei.