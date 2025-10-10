search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ședință de consiliu oprită de poliție în Călărași. Un consilier local USR ar fi venit înarmat cu un pistol. „Ce avea în minte dânsul nu putem ști”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Scene incredibile în Consiliul Local Budești, județul Călărași, după ce un consilier local USR a venit cu un pistol la brâu la şedinţa de vineri. Primarul a sunat imediat la 112, iar poliția a intervenit în forță pentru a verifica situația.

Valentin Răducu a venit la şedinţă cu pistolul la brâu. FOTO: Facebook
Valentin Răducu a venit la şedinţă cu pistolul la brâu. FOTO: Facebook

Momente tensionate vineri, 10 octombrie, la Budești, în județul Călărași, acolo unde ședința ordinară a Consiliului Local s-a încheiat înainte de a începe, după ce consilierul local Valentin Răducu (USR) s-a prezentat în sala de ședințe având un pistol la brâu, fapt care a provocat panică printre aleși și angajații primăriei.

Potrivit martorilor, momentul a fost de-a dreptul șocant: unii consilieri s-au ridicat imediat de pe scaune, iar alții au cerut suspendarea ședinței. În scurt timp, primarul Mihai Ilie a apelat numărul de urgență 112, cerând intervenția poliției.

Incidentul ar fi avut loc în timpul dezbaterii unui proiect de hotărâre privind detaliile tehnice ale unui proiect de asfaltare. Potrivit Călărași Press, consilierul Valentin Răducu ar fi propus un amendament, susținut, în mod surprinzător, de unul dintre cei opt consilieri PNL. Gestul a declanșat o reacție vehementă din partea primarului, care, potrivit surselor locale, și-ar fi mustrat propriul consilier pentru decizia luată.

„Am observat că domnul Răducu avea un pistol pe partea dreaptă a pantalonului. I-am spus: «Domnule, chiar dacă aveți permis de vânătoare, nu puteți intra într-o instituție publică cu arma asupra dumneavoastră». Am ieșit afară și am sunat imediat la poliție”, a declarat primarul Mihai Ilie (PNL) pentru România TV, precizând că alesul local a recunoscut în fața polițiștilor că deține permis de port-armă.

„I-am explicat că trebuia să lase pistolul acasă sau în mașină, nu să intre la ședință cu el la brâu”, a adăugat edilul.

La scurt timp, polițiștii din cadrul IPJ Călărași – Compartimentul Arme și Muniții au ajuns la fața locului pentru verificări şi au deschis o care vizează atât legalitatea deținerii armei, cât și modul în care aceasta a fost purtată într-o instituție publică, fapt interzis prin lege.

„Problema este gravă. Într-o instituție publică nu se intră cu arma, indiferent ce tip de pistol ar fi. Ce avea în minte dânsul, nu putem ști, dar pericolul era evident”, a punctat primarul Mihai Ilie.

Ce spune Valentin Răducu

De cealaltă parte, consilierul Valentin Răducu a oferit propria versiune a evenimentelor.

 „Am fost audiat ca martor. Acel incident va arăta cine, cum și în ce fel a greșit. Dl. primar era extrem de nervos și a căutat motive pentru ca ceea ce era pe ordinea de zi să nu fie dezbătut în ședința de consiliu. Proiectele pe care dânsul voia să le treacă nu au fost aprobate și a întrerupt ședința,a doua întreruptă în decurs de 10 zile”, a spus el.

În acelaşi timp, consilierul USR a mai declarat că nu a intrat în sală cu o armă asupra sa și că acuzațiile primarului ar fi fost formulate „pe baza unor zvonuri, inclusiv de la femeia de serviciu, care nici măcar nu era prezentă la ședință”.

Consilierul a adăugat că deține permis de port-armă și că, „dacă mi s-ar fi confiscat arma, aș mai fi avut permisul de port-armă (și am arătat permisul). Eu, dacă aveam arma, nu puteam intra cu ea în postul de poliție”, a explicat Răducu pentru România TV.

Surse locale susțin că alesul USR s-ar fi simțit amenințat în ultimele luni, primind mesaje de intimidare, inclusiv la adresa familiei sale. Se pare că arma ar fi fost purtată „din motive de autoapărare”.

Soția acestuia a oferit și o explicație suplimentară: cei doi ar fi intenționat, după ședință, să meargă la o bancă pentru a depune o sumă de bani, motiv pentru care pistolul se afla asupra lui.

În prezent, Valentin Răducu este audiat de polițiști, alături de martori și angajați ai primăriei care l-au văzut în sală. De asemenea, primarul Mihai Ilie a fost chemat să dea declarații.

Valentin Răducu este consilier local USR la Budești și a candidat la funcția de primar la alegerile locale din 2024 din partea Alianței Dreapta Unită (USR - PMP - Forța Dreptei), obținând 441 de voturi, adică 13,86% din totalul opțiunilor exprimate.

Călăraşi

Top articole

Partenerii noștri

image
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
digi24.ro
image
Captură uriașă în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
stirileprotv.ro
image
TEST IQ | 1-9=6 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
gandul.ro
image
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
mediafax.ro
image
„Plângea și spunea că l-a supărat pe Dumnezeu”. Detalii noi și tulburătoare în dosarul morții lui Adrian Kreiner: teoria mașinii cu trei șoferi
fanatik.ro
image
Gestul lui Sorin Grindeanu când s-a intonat imnul secuiesc, la Congresul UDMR
libertatea.ro
image
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
digi24.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
digisport.ro
image
Mii de locuitori din sud-estul Franței și-au întrerupt activitățile pentru a privi mirați la ceea ce a apărut pe cer
stiripesurse.ro
image
China a montat 27.000 de oglinzi în deșert ca să capteze lumina soarelui și să aibă energie pentru un an întreg, în 500.000 de case
antena3.ro
image
Punctele slabe din acordul de pace dintre Israel şi Hamas
observatornews.ro
image
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: 'Trebuie să luăm aceste măsuri'
cancan.ro
image
FOTO. La 24 de ani e iubita unui milionar de 73 de ani și e criticată pentru comportamentul ei
prosport.ro
image
Cum scapi de frunzele din curte, toamna? Nu ai voie să le dai foc
playtech.ro
image
MM Stoica, analiză tăioasă după România – Moldova 2-1! Ce spune managerul FCSB de Eissat, Ianis Hagi și Kevin Ciubotaru
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Presa din Israel a reacționat, după ce Lisav Eissat a debutat la naționala României
digisport.ro
image
'Este profund dezamăgit – De ce a dispărut Nicolae Ciucă din spațiul public și unde activează acum (surse)
stiripesurse.ro
image
„Ai plecat prea devreme, surioară dragă!” Diana, o româncă stabilită în Italia, a murit la doar 37 de ani. Un copil de 11 ani a rămas orfan
kanald.ro
image
Cum să îți încălzești locuința fără să crești temperatura de pe termostat. Adaugi până la 3°C în plus fără să pornești centrala
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Cutremur pentru bugetari. Cumulul pensie-salariu va fi interzis din cauza „decreţeilor”
romaniatv.net
image
BNR lansează o nouă monedă, în valoare de 10 lei. Cum va arăta aceasta
mediaflux.ro
image
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
click.ro
image
„Am rămas în chiloți!” Momentul terifiant trăit de un român celebru pe cel mai înspăimântător aeroport din Europa
click.ro
image
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
click.ro
Regine și Prințese jpg
Cu ce se delectează în mod frecvent Prințesa Charlene, Prințesa Kate sau Regina Letizia. Mâncărurile preferate ale nobililor
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Foto: © captură video Česká televize
Sute de monede antice din aur și argint, descoperite într-o locație secretă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Șefa ANM răspunde acuzațiilor cu privire la Codul roșu anunțat în Capitală. Elena Mateescu: „Ne raportăm la criterii clare”
image
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”

OK! Magazine

image
Imagini cu impact emoţional! Prinţul William, răvăşit şi în lacrimi, aşa cum nu l-am mai văzut

Click! Pentru femei

image
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine îți arată dorințele cele mai profunde