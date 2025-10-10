Ședință de consiliu oprită de poliție în Călărași. Un consilier local USR ar fi venit înarmat cu un pistol. „Ce avea în minte dânsul nu putem ști”

Scene incredibile în Consiliul Local Budești, județul Călărași, după ce un consilier local USR a venit cu un pistol la brâu la şedinţa de vineri. Primarul a sunat imediat la 112, iar poliția a intervenit în forță pentru a verifica situația.

Momente tensionate vineri, 10 octombrie, la Budești, în județul Călărași, acolo unde ședința ordinară a Consiliului Local s-a încheiat înainte de a începe, după ce consilierul local Valentin Răducu (USR) s-a prezentat în sala de ședințe având un pistol la brâu, fapt care a provocat panică printre aleși și angajații primăriei.

Potrivit martorilor, momentul a fost de-a dreptul șocant: unii consilieri s-au ridicat imediat de pe scaune, iar alții au cerut suspendarea ședinței. În scurt timp, primarul Mihai Ilie a apelat numărul de urgență 112, cerând intervenția poliției.

Incidentul ar fi avut loc în timpul dezbaterii unui proiect de hotărâre privind detaliile tehnice ale unui proiect de asfaltare. Potrivit Călărași Press, consilierul Valentin Răducu ar fi propus un amendament, susținut, în mod surprinzător, de unul dintre cei opt consilieri PNL. Gestul a declanșat o reacție vehementă din partea primarului, care, potrivit surselor locale, și-ar fi mustrat propriul consilier pentru decizia luată.

„Am observat că domnul Răducu avea un pistol pe partea dreaptă a pantalonului. I-am spus: «Domnule, chiar dacă aveți permis de vânătoare, nu puteți intra într-o instituție publică cu arma asupra dumneavoastră». Am ieșit afară și am sunat imediat la poliție”, a declarat primarul Mihai Ilie (PNL) pentru România TV, precizând că alesul local a recunoscut în fața polițiștilor că deține permis de port-armă.

„I-am explicat că trebuia să lase pistolul acasă sau în mașină, nu să intre la ședință cu el la brâu”, a adăugat edilul.

La scurt timp, polițiștii din cadrul IPJ Călărași – Compartimentul Arme și Muniții au ajuns la fața locului pentru verificări şi au deschis o care vizează atât legalitatea deținerii armei, cât și modul în care aceasta a fost purtată într-o instituție publică, fapt interzis prin lege.

„Problema este gravă. Într-o instituție publică nu se intră cu arma, indiferent ce tip de pistol ar fi. Ce avea în minte dânsul, nu putem ști, dar pericolul era evident”, a punctat primarul Mihai Ilie.

Ce spune Valentin Răducu

De cealaltă parte, consilierul Valentin Răducu a oferit propria versiune a evenimentelor.

„Am fost audiat ca martor. Acel incident va arăta cine, cum și în ce fel a greșit. Dl. primar era extrem de nervos și a căutat motive pentru ca ceea ce era pe ordinea de zi să nu fie dezbătut în ședința de consiliu. Proiectele pe care dânsul voia să le treacă nu au fost aprobate și a întrerupt ședința,a doua întreruptă în decurs de 10 zile”, a spus el.

În acelaşi timp, consilierul USR a mai declarat că nu a intrat în sală cu o armă asupra sa și că acuzațiile primarului ar fi fost formulate „pe baza unor zvonuri, inclusiv de la femeia de serviciu, care nici măcar nu era prezentă la ședință”.

Consilierul a adăugat că deține permis de port-armă și că, „dacă mi s-ar fi confiscat arma, aș mai fi avut permisul de port-armă (și am arătat permisul). Eu, dacă aveam arma, nu puteam intra cu ea în postul de poliție”, a explicat Răducu pentru România TV.

Surse locale susțin că alesul USR s-ar fi simțit amenințat în ultimele luni, primind mesaje de intimidare, inclusiv la adresa familiei sale. Se pare că arma ar fi fost purtată „din motive de autoapărare”.

Soția acestuia a oferit și o explicație suplimentară: cei doi ar fi intenționat, după ședință, să meargă la o bancă pentru a depune o sumă de bani, motiv pentru care pistolul se afla asupra lui.

În prezent, Valentin Răducu este audiat de polițiști, alături de martori și angajați ai primăriei care l-au văzut în sală. De asemenea, primarul Mihai Ilie a fost chemat să dea declarații.

Valentin Răducu este consilier local USR la Budești și a candidat la funcția de primar la alegerile locale din 2024 din partea Alianței Dreapta Unită (USR - PMP - Forța Dreptei), obținând 441 de voturi, adică 13,86% din totalul opțiunilor exprimate.