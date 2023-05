Coadă la shaorma gratis, oferită călărășenilor de Dorian Popa. Lumea s-a călcat în picioare VIDEO

A fost nevoie de prezența agenților de pază la Călărași pentru a ține în frâu mulțimea dezlănțuită. Sute de persoane, în special adolescenți, s-au îngrămădit ieri la deschiderea shaormeriei Băneasa. Dorian Popa a fost prezent la deschiderea fast-food-ului, unde s-a mâncat gratis.

Cântărețul a făcut atmosferă în stilul caracteristic, s-a fotografiat cu toți clienții și i-a îndemnat să-și urmeze visul.

Dorian Popa a fost încântat de primirea călărășenilor,pee strada Grivița din Călărași fiind nevoie de prezența agenților de pază pentru a ține în frâu mulțimea.

Shaormeria Băneasa a deschis o nouă locație în Călărași. Cu ocazia inaugurării, 1.000 de shaorma au fost gratuite joi, de la ora 12.00 la 18.00. De la eveniment nu putea lipsi Dorian Popa, unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din țara noastră.

Pentru că s-a deschis un nou restaurant, Dorian și-a anunțat fanii cu câteva zile în urmă că toți cei care vin la restaurant în primele ore de la inaugurare o să primească o shaorma gratis. Sute de persoane au luat cu asalt fast-food-ul pentru a încerca preparatul atât de lăudat.

Shaormeria Băneasa este unul dintre cele mai cunoscute branduri în rândul lanțurilor de restaurante fast-food. În toamna anului 2021, a fost deschisă prima shaormerie în sistem de franciză, cunoscând o rapidă expansiune până în prezent.

Ce avere are Dorian Popa. „Miliardul nu e pentru români. Dacă trec de 15-20 de milioane de euro...”

Dorian Popa, care are 34 de ani, e antreprenor, cântăreț, actor, dar și influencer. În anul 2022 a avut mare succes în domeniul imobiliar și este mulțumit și mândru de averea pe care a strâns-o, pentru care spune că a muncit și muncește din greu.

„Anul 2022 nu a fost un an rău pentru mine, încă nu am făcut bilanțul firmelor ca să văd un upgrade față de anul trecut, însă ce m-a deranjat la 2022, a fost un an poate nu prea plăcut pentru semenii mei și energia din atmosferă pentru mine contează foarte mult. Eu îmi doresc ca toată lumea să fie fericită, nu numai eu”, a mai spus el.

Dorian Popa a fost preocupat în 2022 de domeniul imobiliar, după ce a cumpărat mai multe terenuri în Domnești, lângă București, el a ridicat mai multe vile. Acum le mobilează și foarte curând proprietarii vor intra în posesia lor.