Kusum, nepaleza care vinde la băcănie în România: „Este o mare șansă de a avea un viitor mai bun” VIDEO

Muncitorii asiatici sunt din ce în ce mai prezenți în România și a devenit o normalitate ca, inclusiv la magazinul de lângă noi, să fim întâmpinați cu un „Bine ați venit” rostit cu accent străin.

„Bine ați venit în bacania noastră. Avem aici foarte multe produse, precum salamurile, trufe, avem produse universale”. Cu aceste cuvinte spuse în română ne întâmpină Kusum Joshi, o tânără din Nepal, în băcănia din Buzău în care lucrează ca vânzătoare.

Kusum este figura exotică din magazinul aprovizionat cu bunătăți aduse de pe alte meleaguri. Tânăra este din Nepal și nu are nici două luni de când patroana magazinului din municipiul Buzău a angajat-o.

Primele cuvinte în română pe care nepaleza din băcănie le-a învățat sunt formulele de politețe. Ia lecții de la colega sa de tură, Mihaela, în timp ce pregătesc amândouă pachetele cu daruri comandate de clienți sau aranjează produsele pe raft.

Fiecare zi de lucru în băcănie îi aduce lui Kusum noi informații despre limba, oamenii și viața românilor. „Este foarte curioasă, se implică foarte mult în munca de aici și îi place să învețe. Doar că nu a venit de foarte mult timp. Se descurcă însă foarte bine cu engleza”, ne spune Mihaela.

Kusum a fost cucerită deja de politețea clienților din România, deși mărturisește că la început era speriată de gândul că a ajuns într-o cultură extrem de diferită de cea din care a plecat.

„Când am venit, eram puțin speriată din cauza limbii diferite. Mă gândeam că aici cei mai mulți vorbesc limba română, noi vorbind engleza, deci cum o să comunicăm. Dar, când am venit aici, am văzut că îmi făcusem probleme degeaba și că oamenii sunt politicoși, răbdători cu mine”, mărturisește Kusum.

Perioada sărbătorilor de iarnă a fost o experiență nouă pentru asiatică. Magazinul profilat pe vânzarea unor alimente și băuturi produse în Italia, Grecia și Spania a devenit o sursă pentru cei care doresc să ofere celor dragi cadouri mai puțin obișnuite.

Kusum Joshi vrea să învețe cât mai multe despre România și să se stabilească aici, așa cum s-a mai întâmplat și cu alți angajați ai proprietarului băcăniei, care deține și un restaurant pe șoseaua de centură a Buzăului.

”Patroana noastră aduce muncitori din Sri Lanka, Pakistan, India și Nepal și pentru noi toți este o mare șansă de a avea un viitor mai bun”, ne-a declarat Kusum Joshi.

Băcănia în care lucrează nepaleza Kusum se află la ieșirea din Buzău spre Râmnicu Sărat. Aici, majoritatea produselor sunt importate direct din Italia, Grecia și Spania. Sunt însă și sortimente de băuturi și afumături aduse de la fabrici din România care-și vând marfa peste hotare.