Imagini rare cu Lacul Vulturilor, din Munții Siriului, surprinse cu drona de un fotograf VIDEO

Lacul Vulturilor se află pe partea estică a versantului Mălâia, la altitudinea de 1.420 metri. Denumirea i se datorează marelui scriitor Alexandru Vlahuţă şi însemnărilor din „România Pitorească”.

Undeva între crestele de la Curbura Carpaților, în masivul Siriu, cerul se oglindeşte într-un lac legendar. Lacul Vulturilor se află într-o zonă puţin cunoscută de turişti, cu peisaje sălbatice. Aici a ajuns de curând și un cunoscut artist fotograf din Buzău, Vali Blidaru, pentru a surprinde din dronă frumusețea zonei.

„Merg aici încă din 1992, meleaguri dragi mie. A filma cu drona în zonă de cele mai multe ori este imposibil datorită vântului, a rafalelor ce parcă nu se opresc decât rareori. Am avut mai multe tentative (inclusiv iarna), până în octombrie anul ăsta, când am urcat, pe jos, chiar de două ori ca să am ceva cadre pe sufletul meu”, scrie Vali Blidaru în prezentarea clipului postat pe Youtube.

Lacul Vulturilor este o atracție deosebit de frumoasă, cu un potenţial deosebit, necunoscută marii majorităţi a turiştilor. De lângă lac poţi admira vulturii şi caprele negre, iar crestele oferă un peisaj sălbatic de neuitat.

„Din 1992 și până acum s-au mai schimbat lucrurile, de la caprele negre decimate acum total, la mașinile de teren care au arat tot muntele, doar sus de tot pe Vf. Siriu nu au ajuns. Și chiar și așa, puțini care merg acolo știu frumusețile locurilor, în rest turiștii de ocazie și de instagrămăreală, merg doar să vadă lacul”, scrie Vali Blidaru.

Traseul are ca punct de plecare localitatea Siriu (DN10- KM78), iar itinerariul cuprinde satul Bonţu Mare, cătunul Gura Milei, Valea Milea şi se termină cu Cabana şi Lacul Vulturilor.

Este marcat cu triunghi roşu, iar durata de parcurgere este de cinci-şase ore, cu timp intermediar de trei ore, până în cătunul Gura Milei. Din cauza diferenţelor notabile de temperatură din zonă, pe timp de iarnă, traseele turistice în această regiune sunt greu accesibile din cauza troienelor şi zăpezilor parcă nesfârşite.

„Las aici un montaj de 5 minute, cât am reușit eu de cuprinzător, veți vedea și alte unghiuri, cadre ce nu au mai fost redate până acum, pasaje de la un vârf la altul, chiar și lacul Siriu se vede - cu o ilustrație muzicală a maestrului Gheorghe Zamfir, pt iubitorii muntelui și în special pt cei cărora le sunt dragi aceste meleaguri buzoiene, încă românești!”, își încheie Vali Blidaru mesajul de prezentare a clipului.

Vlahuţă spunea în „România Pitorească” despre Lacul Vulturilor că ar fi fost sălaşul de primăvară al vulturilor, ei având obiceiul să işi înveţe puii să zboare în această regiune: „Vin vulturii, primăvara, de beau apă ca să întinerească, aici îşi învaţă puii să zboare, deasupra acestei oglinzi fermecate mijesc de somn, cu aripile-ntinse, trufaşii regi ai înălţimilor”.