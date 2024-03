Japonezii, atrași de muzeul SF dintr-o comună buzoiană. Este unic în lume FOTO

Unic prin varietatea şi dimensiunile exponatelor, Muzeul Chihlimbarului, din comuna buzoiană Colți, atrage din ce în ce mai mulți turiști străini. Notorietatea instituției a crescut odată cu înființarea Geoparcului UNESCO Ținutul Buzăului.

Colecția Muzeului Chihlimbarului este găzduit într-o clădire ridicată în 1973 în stilul arhitectonic specific zonei, care a fost reabilitată între 2019 și 2020 cu o investiție de 100.000 de euro.

În expunere predomină pepite de chihlimbar de diferite dimensiuni, bijuterii precum inele, cercei, medalioane, broşe, şiraguri de mărgele, portţigarete, unelte folosite în activitățile de prospectare, extragere și prelucrare a chihlimbarului.

Muzeul deține tehnologii inovatoare. Aici este funcțională o vitrină smart cu ecran tactil care permite vizitatorului să exploreze în detaliu obiectele pe care le conține.

În muzeul din Colți mai găsim vitrine automatizate, cu display-uri LCD sincronizate și sistem de iluminat inteligent care ghidează discret traseul vizitatorului, mobilier live 3D edge, monitor touchscreen care permite accesul utilizatorilor la informații turistice și istorice legate de ansamblul monumentelor rupestre din zonă.

De asemenea, experiența vizitatorului este augmentată printr-o ambianță sonoră și prin intermediul filmelor de arhivă care ilustrează modalitățile de extragere și prelucrare a chihlimbarului surprinse pe peliculă în 1934.

Muzeul Chihlimbarului este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Geoparcul Ținutul Buzăului, fiind vizitat de mulți străini. Zilele trecute, i-a trecut pragul un grup de japonezi, profesori universitari din Japonia și România.

„Am fost onorați de vizita făcută de șapte cadre didactice din cadrul: Meiji University, Nara University of Education, The University of Tokyo și de la Institutul de Geografie al Academiei Române. Vă mulțumim și vă mai așteptăm la muzeu!”, este mesajul care însoțește un set de fotografii postate pe contul de Facebook al muzului din Colți.

Între exponatele Muzeului de la Colți se află cea mai mare pepită de chihlimbar de tip rumanit din lume, preluată din patrimoniul Muzeului Județean Buzău. Pepita de ambră, care provine de la Colți, cântărește aproape 3,5 kilograme și are o vechime cuprinsă între 40 şi 70 de milioane de ani.