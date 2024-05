20 de ani de la tragedia de la Mihăileşti. Mărturia unui supraviețuitor: „În aer s-a ridicat o ciupercă imensă de fum ca după o explozie nucleară“ VIDEO

La monumentul funerar din localitatea Mihăileşti au fost comemorate victimele exploziei de la Mihăileşti, produsă pe drumul naţional DN 2 (E85) în urmă cu 20 de ani, în urma căreia s-au înregistrat 18 morţi, între care şapte pompieri şi doi jurnalişti şi 13 răniţi, anunță Agerpres.

În dimineaţa zilei de 24 mai 2004, în jurul orei 4,50, un camion încărcat cu 20 de tone de azotat de amoniu a părăsit partea carosabilă şi a derapat într-un şanţ. La scurt timp, camionul a fost cuprins de flăcări, la faţa locului fiind dislocate echipaje de pompieri pentru lichidarea incendiului. Ulterior s-a produs o explozie puternică, deflagraţia formând pe şosea un crater uriaş.

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, a afirmat că acel eveniment a reprezentat şi "o lecţie învăţată din mai multe puncte de vedere"."Doar dacă vedeţi comparaţia între maşina care a intervenit atunci şi maşina de lângă ea, toate eforturile făcute în ultimii ani, rostul lor este să prevenim astfel de situaţii. Din păcate, sută la sută prevenire nu există, dar minimalizarea riscului este rolul nostru şi important pentru noi este când pompierii, colegii de la Ambulanţă, de la serviciile de urgenţă, de la aviaţie pleacă la intervenţie, să se întoarcă sănătoşi acasă şi acesta este dezideratul pentru care lucrăm.

Legislaţia de prevenire, mai ales după această situaţie, s-a schimbat în sensul în care sunt mai multe restricţii pentru transportul substanţelor periculoase, sunt mai multe restricţii pe transportul azotatului de amoniu, sunt condiţii de autorizare din partea statului pentru cei care fac acest lucru, care nu erau înainte. Pompierii nici măcar nu au apucat să raporteze ce se întâmplă, au ajuns şi s-a întâmplat tragedia. Asta a fost o situaţia care din păcate nu aveau cum să o evite", a declarat secretarul de stat Raed Arafat, la finalul ceremonialului religios şi militar.

Autorităţile au comemorat la Monumentul dedicat eroilor căzuţi la Mihăileşti victimele tragicului accident, între care şapte pompieri şi doi jurnalişti: maior post mortem Mihalache Doru, de 33 de ani; sublocotenent post mortem Necula Romeo 35 de ani; sublocotenent post mortem Manta Valentin Cezar 21 de ani; sublocotenent post mortem Jianu Nicolae 25 de ani; sublocotenent post mortem Stan Silviu 23 de ani; sublocotenent post mortem Medeleanu Georgian 21 de ani; sublocotenent post mortem Oprea Florentin Valentin 21 de ani; jurnalist Elena Popescu 26 de ani; jurnalist Ionuţ Barbu 25 de ani; Alin Magearu, 37 de ani, Buzău; Camelia Simion, 50 de ani, Râmnicu Sărat; Daniel Pelmuş, 37 de ani, Mihăileşti; Emil Şerbu, Valea Râmnicului; Ion Tudose, 34 de ani, Mihăileşti; Marian Ailincăi, 26 de ani; Rica Ionescu, 34 de ani, Mihăileşti; Valentin Magearu, 23 de ani, Buzău; Roman Marcu Florin, şoferul TIR-ului, 36 de ani, Craiova.

"La ora 4,57 în dimineaţa zilei de 24 mai 2024, Dispeceratul Grupului de pompieri Buzău se primeşte un apel telefonic prin care se anunţă că la intrarea în localitatea Mihăileşti, pe DN2(E85) s-a răsturnat un autotren care circula pe direcţia Urziceni-Buzău şi că o roată este în mijlocului drumului şi a luat foc...Domnul căpitan Mihalache Doru Mihai, în calitate de comandant al gărzii de intervenţie, efectuează recunoaşterea. Raportează la Dispecerat următoarele date: 'Am ajuns. Este vorba despre un incendiu, ard două cauciucuri la puntea dublă, acum realizăm dispozitivul de intervenţie. Trimit o maşină la bază'. Atât apucă să spună pentru că în acel moment se aude o explozie puternică în receptorul telefonului din Dispecerat. Pământul se cutremură, unda seismică se resimte la Hârşova-Constanţa. La ora 5,47,33 explozia rade tot ce este în apropiere... În aer s-a ridicat o ciupercă imensă de fum ca după o explozie nucleară, la zeci de metri. Parcă un meteorit lovise pământul, un crater cât un bloc masiv s-a format. Craterul a avut o rază de 40 metri şi o adâncime de 12,5 metri. Din camionul încărcat cu azotat de amoniu nu a mai rămas nimic, fiarele contorsionate au fost aruncate la 300 de metri depărtare. O piesă de câteva zeci de kilograme a fost aruncată la 1,5 kilometri depărtare, a spart acoperişul unei case şi s-a înfipt în sufrageria unui localnic", a povestit specialistul din cadrul Compartimentului Management Stări Excepţionale al ISU, col. Ionuţ Măcelaru.

Printre răniţi s-a numărat şi Marian Simi Ilie, pompier supravieţuitor care şi-a pierdut un picior în urma exploziei,

"Când am ajuns aici am apucat doar să cobor pe scara maşinii, şoferul rămânând la volan şi ceilalţi colegi coborând au murit. Pe mine m-a protejat uşa maşinii şi 9.000 litri de apă. Nu ştiu cum am ajuns de pe partea dreaptă, pe partea stângă. Îmi aduc aminte cum curgea foarte mult sânge, nu ştiam ce se întâmplase, că nu mai am un picior. Am fost conştient când a venit Ambulanţa şi m-a luat. Am intrat în comă trei zile. Durerea este foarte mare şi acum, eu am şi traume fizice, alea psihice nu mai zicem", a spus Marian Simi Ilie.

Vinovaţi de producerea dezastrului de la Mihăileşti au fost găsiţi cei trei reprezentanţi ai firmelor care au asigurat transportul şi livrarea azotatului de amoniu. Aceştia au fost condamnaţi la câte patru ani de închisoare, cu executare, fiecare, şi la plata unor despăgubiri.