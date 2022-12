Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, pe prima poziție în țară în clasamentul UI GreenMetric 2022

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ocupă prima poziție în țară și 228 la nivel internațional în clasamentul UI GreenMetric 202 . Acesta ține cont de șase indicatori principali, legați de dezvoltarea sustenabilă și schimbările climatice.

Potrivit clasamentului, UBB ocupă locul 1 la nivel național dintre cele 11 universități românești incluse în clasament, scorul total de 7.445 de puncte reprezentând o creștere semnificativă față de cel înregistrat în anul 2021 (6.775 de puncte). Noul clasament aduce o creștere semnificativă și la nivel internațional, UBB ocupând poziția 228, față de poziția 287 înregistrată în anul 2021, dintr-un număr total de 956 de universități din 80 de țări.

Realizat anual începând din 2010, clasamentul internațional UI GreenMetrics ierarhizează universitățile lumii în funcție de șase indicatori principali, legați de dezvoltarea sustenabilă și schimbările climatice: infrastructură, transport, investiții legate de conservarea energiei și resurse regenerabile, managementul deșeurilor și al apei.

„UBB Goes Green”

„Mă bucur că la sfârșit de an, dincolo de prima poziție în țară în al șaptelea an consecutiv în rankingurile academice internaționale ale universităților (sumarizate în Metarankingul Universitar), UBB se profilează și ca un actor performant în paradigma dezvoltării sustenabile. Am propus Programul „UBB Goes Green” cu câțiva ani în urmă, UBB crescând de atunci an de an sub acest aspect, ajungând întâi pe podium, apoi pe locul 1 în țară, cu o performanță tot mai mare la nivel internațional. Acest lucru nu este întâmplător, UBB fiind confirmată ca prima universitate din țară în domeniu și în rankingul dezvoltării sustenabile QS 2023, mai comprehensiv decât UI GreenMetric 2022. O universitate world-class trebuie să exceleze în primul rând academic, dar în lumea modernă sustenabilitatea trebuie să-i coloreze toate misiunile (educație/cercetare/relația cu societatea) și activitățile administrative, iar la UBB acest lucru se întâmplă deja, ceea ce mă bucură”, declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

Cea mai mare comunitate academică din țară

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu aproximativ 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe).

De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care adună clasamentele internaționale majore ale universităților.

În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în clasamentele internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.).

Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.