Un bărbat urmărit național a încercat să scape de mascații care veniseră să-l ridice ascunzându-se într-o gaură din tavan. Polițiștii însă l-au depistat și l-au reținut. În aceeași zi, oamenii legii au prins și un alt urmărit în Capitală.

Primul bărbat, în vârstă de 26 de ani, fusese condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare pentru „săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și efectuarea de operațiuni fără drept cu substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv”. Pe numele lui, Tribunalul București emisese un mandat de executare a pedepsei la data de 30 iulie 2025.

Atunci când mascații au ajuns la locuința lui, acesta a încercat să se ascundă într-o gaură din tavan, dar polițiștii l-au descoperit.

Al doilea urmărit, prins tot la București

Tot în 19 septembrie, polițiștii au reușit să îl găsească și pe un bărbat de 73 de ani, condamnat la 6 luni de închisoare pentru infracțiunea de distrugere. Mandatul fusese emis de Judecătoria Sectorului 1 la 2 septembrie 2025.

Ce spun autoritățile

„Astăzi, 19 septembrie 2025, au fost desfășurate activități specifice, context în care, cei doi bărbați au fost depistați în municipiul București. Cei în cauză au fost încarcerați într-un penitenciar. Cu privire la persoanele menționate, precizăm faptul că se efectuează cercetări și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare”, a transmis Poliția Capitalei.