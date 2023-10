Petrecere de Halloween la Castelul Vrăjitoarelor din Gorj. „Nu ne așteptam să vină așa de mulți oameni!”

Sărbătoarea de Halloween a fost marcată în avans la Castelul Vrăjitoarelor, din localitatea Poienari (comuna Bumbești Pițic), din Gorj, unde tineri și copii s-au costumat în diferite personaje și s-au distrat pe acordurile muzicii unui DJ.

Petrecerea a ținut până la miezul nopții. Cele mai frumoase costume au fost premiate. Cei care au venit costumați nu au mai plătit biletul de intrare, de 20 de lei.

„Am auzit că este petrecere și am venit și noi să ne distrăm. M-am costumat în vrăjitorul din Oz“, a spus unul dintre tinerii participanți la petrecerea de Halloween de la Castelul Vrăjitoarelor.

„Nu ne așteptam să vină așa de mulți oameni“

Alex Ducu, organizatorul petrecerii de Halloween și antreprenor, spune că a fost o surpriză numărul mare de adulți care au venit să se distreze: „Este prima ediție și nu ne așteptam să vină așa de mulți oameni. Noi am crezut că distracția este în primul rând pentru copii, dar și doamnele și domnii se simt foarte bine“.

Castelul Vrăjitoarelor a fost deschis în primăvara acestui an, chiar înainte de sărbătoarea Paștelui.

Alex Ducu spune că a conceput acest castel de unul singur și că a început de la o poveste: „Prima dată am ridicat gardul înalt de patru metri. Toată lumea mă întreba de ce fac gardul așa de mare, dar nu știa nimeni ce urmează. Ideea a fost că, dacă fac un castel așa de mare, trebuie să fac și o intrare impunătoare. Am știut de la început că vreau să fac un castel al vrăjitoarelor. Una dintre cele mai mari probleme cu care m-am confruntat a fost că nu găseam ideea de a realiza acel stropan sau scursura de pe pereți, deoarece nu mi-am dorit să fie drepți, ci stropiți în stâncă. Am găsit niște meseriași care au reușit să realizeze acest efect“.