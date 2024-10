Primarul Capitalei, răspuns pentru PSD: „E decizia CGMB dacă va exista o a treia întrebare la referendum privind prevenţia consumului de droguri”

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat, vineri, că aparţine Consiliului General decizia includerii unei a treia întrebări la referendumul local referitoare la prevenţia consumului de droguri în şcoli.

El a precizat, într-o conferinţă de presă, că subiectul este unul important, dar nu a analizat deocamdată implicaţiile juridice ale adoptării unei astfel de măsuri.

"Proiecte de hotărâre pot iniţia primarul şi consilierii generali, dacă sunt într-un număr suficient de mare. Ei l-au iniţiat, eu sunt obligat să îl supun ordinii de zi şi mai departe este decizia strict a consilierilor dacă va fi pus pe ordinea de zi şi dacă va trece ca proiect de hotărâre. Eu le-am comunicat consilierilor generali de la celelalte partide conţinutul. (...) Punctul meu personal de vedere o să vi-l comunic luni dimineaţă în şedinţă. De principiu, aceasta este o problemă importantă, care trebuie să fie în atenţia bucureştenilor. Pe textul propriu-zis nu am reflectat, care sunt consecinţele juridice... Dar, de principiu, e o problemă care trebuie să ne preocupe pe toţi", a declarat primarul general.

Consilierii municipali PSD au depus, vineri, un proiect de hotărâre pentru adăugarea unei întrebări în cadrul referendumului propus de Nicuşor Dan şi anume dacă bucureştenii sunt de acord ca Primăria Capitalei să finanţeze şi să implementeze un program de educaţie pentru sănătate şi prevenire a consumului de droguri în toate şcolile din oraş.

Potrivit social-democraţilor, unul din trei copii care învaţă în Bucureşti spune că în şcoala lui consumul de droguri e o problemă.

"Vârsta consumatorilor a ajuns până la 10 - 11 ani, potrivit Ministerului de Interne. Anul trecut, la Spitalul de Psihiatrie 'Alexandru Obregia' au fost internaţi peste 400 de copii şi tineri cu vârsta până în 25 de ani. În primele 3 luni din 2024, au primit îngrijiri medicale alţi peste 100 de copii şi tineri cu aceeaşi vârstă. Aceştia sunt doar cei care ajung pe mâna medicilor în urma consumului de substanţe interzise. Însă, există semnale suficiente că sunt mulţi elevi care consumă droguri şi nimeni nu are cunoştinţă", a transmis PSD Bucureşti.

Nicuşor Dan a convocat pentru luni o şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru a decide în ceea ce priveşte oportunitatea organizării unui referendum local în ziua în care va avea loc şi primul tur al alegerilor prezidenţiale. Consultarea populară vizează modificarea modului de împărţire a banilor între Primăria Capitalei şi primăriile de sector, dar şi eliberarea autorizaţiilor de construire doar de către primarul general.

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a apreciat vineri că nu ar fi necesar un referendum local pe tema prevenţiei consumului de droguri în şcolile din Bucureşti, având în vedere că este vorba despre o temă care trebuie să vizeze întreaga ţară.

"Mi se pare o temă care este foarte actuală. Este o temă care trebuie să vizeze întreaga ţară, nu doar Bucureştiul. Din punctul meu de vedere, am susţinut şi chiar am discutat de nenumărate ori la nivelul conducerii partidului demersurile pe care trebuie să le facem, astfel încât să asigurăm tot ceea ce este necesar pentru ca acest flagel să nu mai nenorocească tinerii din ţara noastră. Mai mult decât atât, am venit cu propunerea înfiinţării unei Poliţii de proximitate pe lângă unităţile de învăţământ, să facem ca tot ce înseamnă consumul de droguri în şcoli sau în proximitatea acestora să fie eradicat. (...) Eu cred că nu este nevoie de un referendum pentru acest subiect. Există o îngrijorare. Este o datorie a noastră de siguranţă în şcoli, este o datorie a noastră de siguranţă pentru cetăţeni. Este o responsabilitate morală, politică. Nu cred că este nevoie de un referendum pentru acest lucru", a spus Ciucă.