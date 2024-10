Marcel Ciolacu e de acord cu referendumul lui Nicuşor Dan „ca exerciţiu democratic”, nu şi cu întrebările acestuia

Liderul PSD Marcel Ciolacu a precizat, miercuri, că susţine organizarea refrendumului pe care îl propune primarul Nicuşor Dan, nu şi întrebările la care sunt chemaţi să răspundă bucureştenii.

Miercuri, înaintea şedinţei de guvern, premierul Marcel Ciolacu a declarat că este de acord cu iniţiativa primarului general al Bucureştiului, Nicuşor Dan, de a organiza un referendum local, pentru că acesta este un drept democratic. Liderul PSD nu susţine însă cele două proiecte asupra cărora edilul-şef vrea să-i consulte pe bucureştini.

„Sunt de acord cu exerciţiul democratic al organizării referendumului, nu înseamnă că susţin întrebările”, a spus Marcel Ciolacu, miercuri, adăugând că este posibil ca şi Guvernul să vină cu o întrebare pentru bucureşteni, pentru a completa lista cu întrebări propuse de edilul-şef al Capitalei.

La rândul său, întrebat în legătură cu motivele pentru care a convocat şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti în vederea luării unei decizii privind oportunitatea unui referendum local, Nicuşor Dan s-a plâns că Primăria Capitalei este subfinanţată.

„Bugetul pe 2023: noi am avut 6 mld din care 3 am dat pe subvenții, deci am rămas cu 3 miliarde și primăriile de sector au avut 9 miliarde, în condițiile în care noi avem marile proiecte de infrastructură, spitalele, semafoare, iluminatul public, teatrele”, s-a plâns Nicușor Dan.

„Eu mă consider un om responsabil și am încercat să-mi exercit acești 4 ani de mandat cât de bine am putut și am constatat că am niște limitări foarte importante, unele pe bani, unele pe urbanism și chiar din seara alegerilor am spus cu onestitate problemele cu care m-am confruntat și că trebuie să tranșăm o dată pentru totodeauna problema asta”, a mai spus el.

Aşa cum „Adevărul” v-a informat, printr-o postare pe contul să Facebook, primarul Capitalei a anunţat convocarea şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru data de 21 octombrie, când va fi analizată şi oportunitatea convocării unui referendum local. Dacă acesta va fi aprobat, ar urma să aibă loc la aceeaşi dată cu primul tur al alegerilor prezidenţiale, adică pe 24 noiembrie.

În ceea ce priveşte cele două întrebări la care ar trebui să răspundă cu DA şi Nu bucureştenii, acestea sunt:

1. „Sunteţi de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului Bucureşti şi Primăriile de Sector a impozitelor pe venit şi a taxelor şi impozitelor locale colectate de la bucureşteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti?”

2. „Sunteţi de acord ca Primarul General al Municipiului Bucureşti să emită Autorizaţiile de Construire pe întreg teritoriul administrativ al oraşului?”.

Vă reamintim că premierul Mircea Ciolacu a intervenit, marţi, în scandalul declanşat de lucrările de la planşeul din Piaţa Unirii între primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, şi Nicuşor Dan.

Deşi social-democrații îl acuză pe Nicușor Dan că refuză reabilitarea Planșeului Unirii și spun că edilul general „a venit să facă circ cu poliția”, premierul Ciolacu a făcut apel la raţiune şi dialog, precizând că „siguranța bucureștenilor nu trebuie să fie un motiv de dispută politică”.