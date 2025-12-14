search
Duminică, 14 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Foto O familie cu un copil, spulberată pe o trecere de pietoni din Bragadiru

0
0
Publicat:

Doi adulți și un copil de 9 ani au fost răniți, duminică dimineață, după ce au fost loviți de un autoturism în timp ce traversau regulamentar o trecere de pietoni din orașul Bragadiru, județul Ilfov. Mașina era condusă de un bărbat în vârstă de 66 de ani.

Trei persoane, printre care un copil de 9 ani, rănite pe o trecere de pietoni din Bragadiru FOTO Facebook
Imaginea 1/2: Trei persoane, printre care un copil de 9 ani, rănite pe o trecere de pietoni din Bragadiru FOTO Facebook
Trei persoane, printre care un copil de 9 ani, rănite pe o trecere de pietoni din Bragadiru FOTO Facebook
Trei persoane, printre care un copil de 9 ani, rănite pe o trecere de pietoni din Bragadiru FOTO Facebook

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, accidentul a fost semnalat la 112 în data de 14 decembrie, în jurul orei 07:20.

„La data 14 decembrie a.c., în jurul orei 07.20, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Bragadiru au fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Şoseaua Alexandriei, în oraşul Bragadiru, soldat cu rănirea a trei persoane”, a transmis IPJ Ilfov.

Ajunși la fața locului, polițiștii rutieri au constatat că șoferul nu ar fi acordat prioritate de trecere pietonilor angajați în traversarea străzii. Este vorba despre o femeie și un bărbat, ambii în vârstă de 38 de ani, precum și despre un minor de 9 ani, care au fost acroșați în timp ce se aflau pe trecerea de pietoni.

„În cauză, ambele persoane, de 38 de ani, cât şi minorul de 9 ani, au fost transportate la o unitate spitalicească pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorul auto a fost testat de poliţişti cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ”, a mai precizat sursa citată.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis pentru săvârșirea infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”. Urmărirea penală este efectuată sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.

București

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
digi24.ro
image
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate
stirileprotv.ro
image
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
gandul.ro
image
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
mediafax.ro
image
Afacerea în care Zlatan Ibrahimovic a investit milioane de euro nu mai dă randament. De ce s-a ajuns în această situație
fanatik.ro
image
„Mi s-a spus diplomat despre unele dosare că poate ar fi bine să fie făcute altfel”. Procuroarea Antonia Diaconu, inițiatoarea scrisorii de susținere a magistraților care au reclamat nereguli în justiție
libertatea.ro
image
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția l-a înșelat: ”Am văzut”. Cum a numit-o + Mesajul neașteptat
digisport.ro
image
Eminența cenușie din spatele lui Donald Trump: Învie ”Doctrina Monroe” și se produce ruptura față de Europa
stiripesurse.ro
image
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
antena3.ro
image
Târg de Crăciun ca-n povești la o fermă din Harghita: bucate tradiționale, animale și distracție pentru copii
observatornews.ro
image
Cei 2.300.000 de pensionari români care riscă să rămână fără pensii în 2026. Anunțul făcut de Poșta Română
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
Câte mașini poți înmatricula pe același nume. Ce prevede legea
playtech.ro
image
Membrul Casei Regale, atacat de suporteri după un meci de Champions League: „M-am temut pentru viața mea!”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Românul pe care Gigi Becali l-a făcut milionar l-a ”trădat” pe patronul FCSB-ului și a ajuns în vârful ierarhiei
digisport.ro
image
Domeniul în care Inteligența Artificială a preluat aproape complet controlul: Intervenția umană este limitată
stiripesurse.ro
image
Maseuzele din Cluj, diagnosticate cu lepră, au avut zeci de clienţi. Printre aceștia s-au numărat chiar și artiști de la Untold
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Bomba zilei! Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după ce fostul ministru a fost înmormântat pe repede înainte
romaniatv.net
image
Ea este zodia care ar putea fi cerută în căsătorie chiar de Crăciun! Cine este norocoasa horoscopului
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
click.ro
image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
click.ro
image
Rețeta ieftină a Annei Lesko de plăcințele cu praz și cartofi. Sfatul nutriționiștilor pentru Postul Crăciunului: „Farfuria în culori!”
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Constantin Brancoveanu jpg
Relațiile Sublimei Porți cu Țările Române în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii își schimbă radical viața începând cu 1 ianuarie 2026. Vor avea parte de iubire și noroc din abundență
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone

OK! Magazine

image
Frumoasă ca o zână. Prințesa Charlene de Monaco a strălucit la Balul de Crăciun cu o rochie "recomandată" de Kate

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Cât de contagioasă este lepra? Dr. Ciuhodaru explică