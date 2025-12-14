Foto O familie cu un copil, spulberată pe o trecere de pietoni din Bragadiru

Doi adulți și un copil de 9 ani au fost răniți, duminică dimineață, după ce au fost loviți de un autoturism în timp ce traversau regulamentar o trecere de pietoni din orașul Bragadiru, județul Ilfov. Mașina era condusă de un bărbat în vârstă de 66 de ani.

→ Imaginea 1/2: Trei persoane, printre care un copil de 9 ani, rănite pe o trecere de pietoni din Bragadiru FOTO Facebook

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, accidentul a fost semnalat la 112 în data de 14 decembrie, în jurul orei 07:20.

„La data 14 decembrie a.c., în jurul orei 07.20, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Bragadiru au fost sesizaţi prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Şoseaua Alexandriei, în oraşul Bragadiru, soldat cu rănirea a trei persoane”, a transmis IPJ Ilfov.

Ajunși la fața locului, polițiștii rutieri au constatat că șoferul nu ar fi acordat prioritate de trecere pietonilor angajați în traversarea străzii. Este vorba despre o femeie și un bărbat, ambii în vârstă de 38 de ani, precum și despre un minor de 9 ani, care au fost acroșați în timp ce se aflau pe trecerea de pietoni.

„În cauză, ambele persoane, de 38 de ani, cât şi minorul de 9 ani, au fost transportate la o unitate spitalicească pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorul auto a fost testat de poliţişti cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ”, a mai precizat sursa citată.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis pentru săvârșirea infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”. Urmărirea penală este efectuată sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu.