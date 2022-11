Nicuşor Dan: Pasajul Basarab nu va mai fi recepţionat; va fi expertizat şi va trece la Administraţia Străzilor

Primarul general al municipiului Bucureşti, Nicuşor Dan, a declarat, marţi, că Pasajul Basarab nu va mai fi recepţionat, având în vedere că au expirat termenele prevăzute în acest sens, dar că va fi expertizat şi va trece la Administraţia Străzilor.

„El nu va mai fi recepţionat, în sensul că recepţia este un act care se produce imediat... Sunt două recepţii: una la terminarea lucrărilor şi o recepţie finală, după perioada de garanţie. Am ieşit din termen şi pentru una şi pentru cealaltă. Este un bun pe care Municipalitatea îl are. Este o chestiune de zile, a terminat Direcţia Investiţii documentaţia de atribuire, este în verificare la Direcţia Achiziţii. O să ieşim în achiziţie publică pentru expertiza pe rezistenţa acestui pasaj. Expertiza o să ne spună care sunt lucrările pe care trebuie să le facem şi după aceea, cu această expertiză şi cu lucrările pe care expertiza ne spune să le facem, o să transmitem acest bun de la Direcţia Investiţii la Administraţia Străzilor, care are majoritatea podurilor şi pasajelor din Bucureşti, urmând ca după aceea să existe o procedură standard de mentenanţă pentru acest pod", a precizat Nicuşor Dan, într-un live pe Facebook.