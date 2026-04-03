Eveniment de Paște pentru copii și familii, organizat de Primăria Sectorului 2: „În așteptarea Învierii”

Primăria Sectorului 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, organizează prima ediție a proiectului comunitar „În așteptarea Învierii”, un eveniment dedicat copiilor și familiilor, cu activități recreative și artistice specifice sărbătorilor pascale. Participarea este gratuită.

Evenimentul va avea loc în două weekenduri, pe 4–5 aprilie și 10–11 aprilie 2026, între orele 11:00 și 19:00, la sediul DGASPC Sector 2 din Șoseaua Pantelimon nr. 301.

Pe parcursul celor patru zile, copiii și părinții vor putea participa la ateliere creative, activități de pictură, face painting, modelaj, jocuri interactive, dar și la momente artistice și surprize muzicale, toate într-o atmosferă dedicată sărbătorilor de Paște.

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a declarat că inițiativa urmărește să aducă oamenii mai aproape unii de alții și să ofere familiilor oportunități de petrecere a timpului împreună.

„Ne dorim ca Sectorul 2 să fie o comunitate în care copiii și familiile să aibă cât mai multe ocazii de a petrece timp împreună, de a crea, de a se bucura și de a simți spiritul sărbătorilor. Evenimentul «În așteptarea Învierii», aflat la prima ediție, este un proiect pentru comunitate și despre comunitate”, a spus acesta.

La rândul său, Alexandra Dobre, director general adjunct al DGASPC Sector 2, a subliniat că proiectul își propune să susțină inițiativele comunitare și să încurajeze creativitatea copiilor.

„Prin organizarea acestui eveniment, ne dorim să oferim familiilor oportunități de petrecere a timpului liber într-un cadru sigur, prietenos și educativ”, a precizat aceasta.

Organizatorii își doresc ca „În așteptarea Învierii” să devină o tradiție în Sectorul 2, reunind an de an copiii, părinții și bunicii în spiritul solidarității și al bucuriei sărbătorilor pascale.