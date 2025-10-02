Bucureștiul găzduiește prima conferință ROOTS – „Search for Self”, dedicată psihologiei relațiilor și autocunoașterii

Pe 5 octombrie, București devine centrul atenției pentru pasionații de psihologie, autocunoaștere și relații conștiente, odată cu prima ediție a conferinței ROOTS – „Search for Self”. Evenimentul o are în prim-plan pe Esther Perel, una dintre cele mai apreciate voci ale psihoterapiei contemporane, autoare de bestselleruri traduse în peste 30 de limbi și speaker cu peste 40 de milioane de vizualizări la TEDTalks. Perel va aduce o perspectivă inedită asupra echilibrului dintre libertatea personală și legăturile profunde, redefinind intimitatea, dorința și conexiunile umane.

Conferința se adresează atât publicului larg interesat de relații conștiente, cât și profesioniștilor din domeniul psihologiei, terapeuților sau consilierilor care doresc să aprofundeze complexitatea dinamicii interumane. Organizatorii au rezervat 200 de locuri speciale pentru studenții la psihologie, disponibile la prețul de 100 de lei pe bază de legitimație.

Pe lângă invitații internaționali, conferința va include și voci importante din psihologia românească. Printre aceștia se numără Gáspár György, psiholog și psihoterapeut relațional, care va aborda importanța relațiilor conștiente și a comunicării autentice; Petronela Rotar, psiholog și scriitoare, care va explora impactul poveștilor personale și moștenirii de familie asupra relațiilor; și Simona Herb, psihoterapeut de cuplu și trainer internațional în Emotional Focused Therapy, care va împărtăși instrumente pentru consolidarea intimității și a legăturilor emoționale. Dialogurile vor fi moderate de Andreea Raicu, om de media și mindfulness leader, asigurând conversații autentice și relevante pentru participanți.

Conferința ROOTS promite dialoguri esențiale despre relațiile moderne, echilibrul dintre viața personală și profesională, gestionarea conflictelor și menținerea pasiunii pe termen lung. Biletele pot fi achiziționate online prin www.iabilet.ro, iar programul complet este disponibil pe www.rootsevent.ro.

ROOTS este o platformă de evenimente dedicată celor pasionați de înțelegerea relațiilor interumane. Prin reunirea experților de renume mondial și oferirea celor mai avansate perspective și tehnici din psihoterapie, ROOTS devine un punct de referință în domeniu, sprijinind participanții în obținerea schimbărilor autentice și durabile în viața personală și profesională.