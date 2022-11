Varianta optimă pentru drumul Brașov - București: tren, avion sau mașină? Aventura unui tânăr

Drumul Brașov - București, unul de aproximativ 150 de kilometri, este extrem de dificil de parcurs. Cu avionul este prea poluant, cu trenul este prea lent, iar cu mașina este imposibil.

În urmă cu doar câteva zile, Consiliul Județean Brașov a anunțat că primul zbor care se va efectua pe Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav va fi unul între București și Brașov. Astfel, drumul Brașov – București va fi parcurs în doar câteva minute, mult mai puține decât se pierd în aeroport.

Imediat, organizația Greenpeace a criticat decizia și a explicat că peste tot se renunță la zborurile pe distanțe mici - drumul Brașov - București, în linie dreaptă, are 133 de kilometri, deoarece acestea sunt cele mai poluante. Există o explicație logică, deoarece avioanele consumă și poluează mult mai puțin atunci când ajung la înălțimi mari, de 10.000 de metri, iar pe distanțe scurte nu apucă să zboare la aceste altitudini.

Varianta propusă de Greenpeace era trenul, mai ales că locomotivele electrice nu poluează. Din păcate, pentru drumul Brașov - București, nici această variantă nu este una foarte fericită. În primul rând, trenurile din România obișnuiesc să întârzie. În al doilea rând, cei 166 de kilometri de cale ferată sunt parcurși în aproape 3 ore, adică avem o medie mai mică de 60 de kilometri la oră.

În plus, condițiile din trenuri nu sunt întotdeauna cele mai propice pentru o călătorie, chiar dacă pe această rută parcă sunt mai bune decât prin alte părți ale țării.

Românii aleg șoseaua, chiar dacă riscul e cel mai mare

În aceste condiții, cei mai mulți români aleg șoseaua, iar cel mai mare procent dintre aceștia aleg să meargă cu mașina personală. Poluare mare, oboseală provocată de condus și, mai ales, aglomerație mare, în special la anumite ore.

Speranța automobiliștilor era construcția tronsonului de autostradă Brașov – Comarnic, însă directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că aceasta rămâne doar pe hârtie.

Potrivit șefului drumarilor din România, antreprenorul a găsit o variantă de construire pentru autostrada Brașov - Comarnic cu 9 miliarde de euro, în condițiile în care România are un buget alocat de 1,5 miliarde de euro, adică de 6 ori mai mic. Cristian Pistol a oferit și soluția.

„Avem DN1, care a suferit îmbunătățiri din punct de vedere structural, avem în vedere niște noduri de denivelare pentru a calma traficul și pentru a asigura traficul și, în același timp, perspectiva de realizare de variante ocolitoare pentru orașele de pe Valea Prahovei, astfel încât cei care sunt în tranzit să nu mai intre în localitate, unde vitezele de deplasare sunt mult mai mici”, a explicat Cristian Pistol, la Realitatea TV.

Numai că realitatea bate perspectivele CNAIR.

Tudor, din Brașov, povestește aventura sa într-un weekend petrecut în luna octombrie undeva în Europa de Vest.

„Aveam avion la 19:10, astfel că poarta se închidea la 18:40. În mod normal, de la Brașov la Otopeni fac cam două ore și un sfert, dar am zis să plec ceva mai devreme. Era într-o zi de vineri, dar, de obicei, vinerea e aglomerat pe sensul București – Brașov, nu invers. Am plecat la ora 14:00 și am zis că 3 ore și jumătate dacă aș face, aș fi la timp. Până la Predeal am mers normal, dar, de aici a început nebunia. Cei 35 de kilometri până la Comarnic i-am făcut în aproape 3 ore, astfel că am ajuns puțin după ora 17:00. De aici, a fost drumul liber până aproape de Ploiești și am făcut cam 40 de kilometri în 30 de minute. Aici am ajuns la o oră de vârf și am mai pierdut 30 de minute în trafic, astfel că am trecut de ocolitoarea Ploieștiului după ora 18:00. Am mai avut încă 50 de kilometri până la Otopeni, astfel că am ajuns la aeroport la ora la care se închidea poarta”, a povestit brașoveanul.

Tânărul a mai spus că mergea într-un oraș mai mic, astfel că avea un singur avion pe zi. A fost nevoit să cumpere alt bilet, pentru un alt oraș, de unde a mers cu autobuzul, astfel că, în loc să ajungă în aceeași seară, încă devreme, a ajuns abia a doua zi dimineața, în jurul orei 7:00, extrem de obosit după un asemenea drum.

Tudor a mai zis că a ales să meargă cu mașina la aeroport deoarece, la întoarcere, ateriza puțin după miezul nopții și nu ar fi avut tren spre Brașov decât dimineața și nu ar fi ajuns la timp la muncă. Chiar și în această variantă, ar fi trebuit să găsească un loc de cazare în care să doarmă cel mult 4 ore.