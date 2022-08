Un tânăr a furat mașina Poliției Locale Apața chiar din curtea primăriei

Un minor din comuna Apa╚Ťa, dup─â ce a consumat b─âuturi alcoolice, a furat ma╚Öina Poli╚Ťiei Locale Apa╚Ťa din curtea prim─âriei ╚Öi a pornit la drum. Unul foarte scurt, deoarece a intrat ├«n col╚Ťul gardului unei cur╚Ťi

Un locuitor al comunei bra╚Öovene Apa╚Ťa a consumat b─âuturi alcoolice, dup─â care s-a ├«ndreptat spre cas─â. ├Än plimbarea sa nocturn─â prin comun─â, a observat c─â nimeni nu asigur─â paza ╚Öi lini╚Ötea satului, astfel c─â s-a decis s─â o fac─â el ├«nsu╚Öi. Problema lui era c─â satul era m─âricel ├«n condi╚Ťiile date (dup─â c├óteva pahare) ╚Öi ├«i era destul de greu s─â patruleze pe jos.

ÔÇ×NoroculÔÇŁ i-a s─ârit ├«n cale ├«n momentul ├«n care a trecut pe l├óng─â Prim─âria Apa╚Ťa. Comun─â respectabil─â ├«n jude╚Ťul Bra╚Öov, Apa╚Ťa are post de poli╚Ťie local─â ╚Öi chiar un SUV de fabrica╚Ťie autohton─â cu care poli╚Ťi╚Ötii locali se deplaseaz─â rapid atunci c├ónd este nevoie de interven╚Ťia lor.

De altfel, ├«nc─â de acum mai bine de un deceniu, Apa╚Ťa avea leg─âtur─â direct─â cu Londra. Un autobuz care merge spre capitala Regatului Unit oprea ├«n fiecare s─âpt─âm├ón─â ╚Öi ├«n satul din jude╚Ťul Bra╚Öov, fapt care nu se ├«nt├ómpla nici m─âcar ├«n re╚Öedin╚Ťa de jude╚Ť.

Apa╚Ťa are chiar ╚Öi un soi de ziar online, Realitatea Apa╚Ťa (care este, ├«n fapt, o pagina de Facebook activ─â ╚Öi chiar cu umor), cu un jurnal intitulat Observatorul ┬áApa╚Ťa. Acesta ├«i ╚Ťine informa╚Ťi pe locuitorii comunei ╚Öi nu numai. O asemenea ├«nt├ómplare nu putea sc─âpa vigilen╚Ťei jurnalistului local, care i-a ironizat pe reprezentan╚Ťii autorit─â╚Ťilor locale.

Cheile de la ma╚Öina Poli╚Ťiei Locale erau ├«n contact

ÔÇ×Noaptea trecut─â, un cet─â╚Ťean turmentat, merg├ónd acasa de la un chef, vaz├ónd c─â ├«n comun─â nu exista nicio paz─â, s-a g├óndit s─â fac─â o patrulare cu o ma╚Öin─â pe str─âzile proasp─ât asfaltate din comun─â. Dar problema era c─â nu avea ma╚Öin─â, a╚Öa c─â, observ├ónd c─â poarta Prim─âriei este deschis─â, a intrat ├«n curtea Prim─âriei, unde a g─âsit o ma╚Öin─â gata preg─âtit─â, cu cheile ├«n contact, pentru o plimbare pl─âcut─âÔÇŁ, scrie Observatorul Apa╚Ťa.

Ap─â╚Ťeanul a deschis frumos poarta institu╚Ťiei, s-a urcat ├«n ma╚Öina Poli╚Ťiei Locale, a pornit-o ╚Öi a plecat la distrac╚Ťie. Din p─âcate pentru el, ma╚Öina Poli╚Ťiei Locale din Apa╚Ťa nu a vrut s─â asculte de comenzile lui ╚Öi, la foarte scurt timp, a intrat ├«n col╚Ťul str─âzii G─ârii. Rezultatul: daun─â total─â a autoturismului, bun de fier vechi.

ÔÇ×Oare cine va suporta pagubele rezultate? Cine va r─âspunde pentru faptul c─â poarta Prim─âriei era descuiat─â ╚Öi cheile ma╚Öinii ├«n contact? Ar fi culmea s─â pl─âteasc─â ap─â╚Ťenii pentru prostia ╚Öi nepasarea altora. Dac─â, ├«n urma acestei peripe╚Ťii, ar fi rezultat accidentarea unei persoane nevinovate ? Teoretic, paza comunei ar trebui s─â fie asigurata zi ╚Öi noapte. Din acest motiv a mai fost angajat un poli╚Ťist local, deci sunt 4 persoane. Rezultatul unde este?ÔÇŁ, ├«ntreab─â Observatorul Apa╚Ťa.

Primarul spune c─â t├ón─ârul a intrat prin efrac╚Ťie ├«n curte

Primarul comunei, Gyorgy Dr─âgan, sus╚Ťine c─â poarta prim─âriei era ├«nchis─â ╚Öi t├ón─ârul ar fi for╚Ťat intrarea. Poli╚Ťi╚Ötii au preluat, ├«ns─â, cazul ╚Öi vor face lumin─â.

ÔÇ×├Än cauz─â, poli╚Ťi╚Ötii din cadrul Sec╚Ťiei de Poli╚Ťie Rural─â Hoghiz efectueaz─â cercet─âri ├«n cadrul unui dosar penal sub aspectul s─âv├ór╚Öirii infrac╚Ťiunilor de furt calificat, conducerea unui vehicul f─âr─â permis de conducere ╚Öi conducerea unui vehicul sub influen╚Ťa b─âuturilor alcoolice sau a altor substan╚Ťe, dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe l├óng─â Judec─âtoria Rupea, ├«n care se va propune solu╚Ťie legal─â la finalizarea ancheteiÔÇŁ, a precizat comisarul Alina Maria Ivan, purt─âtorul de cuv├ónt al Poli╚Ťei Bra╚Öov.