Un bărbat din Brașov a furat 14 copaci din pădure și i-a înghesuit într-o mașină

Un bărbat care a fost prins cu 14 bușteni furați, pe care a reușit să-i înghesuie într-un autoturism.

Un bărbat din județul Brașov este cercetat penal după ce polițiștii din Săcele au descoperit un autoturism încărcat cu bușteni proaspăt tăiați, în urma unei intervenții la o sesizare privind tăieri ilegale din fondul forestier.

Intervenția a avut loc duminică seara, când polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au ajuns într-o zonă forestieră unde au identificat un autoturism încărcat cu lemne.

La fața locului a fost găsit șoferul mașinii, un bărbat de 32 de ani din județul Brașov. Acesta este cercetat pentru furt și tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național.

Polițiștii au ridicat aproximativ 3 metri cubi de material lemnos, care a fost predat în custodia ocolului silvic.