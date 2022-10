Șefa de promoție de la Silvicultură, angajată în Germania. De ce aleg tinerii străinătatea

Alexandra Staicu a terminat cu cea mai mare notă Facultatea de Silvicultură Brașov și a ales să muncească în Germania. Pe lângă salariile mai mari, oferta de locuri de muncă este mai diversificată.

Șefa de promoție din 2021 de la Facultatea de Silvicultură din Brașov a plecat din România. O asemenea informație nu mai înseamnă, din păcate, de mult o știre. Tot mai mulți dintre tinerii performanți ai României aleg să muncească în alte țări, după terminarea studiilor.

Alexandra Staicu a fost cea mai bună studentă a Facultății de Silvicultură, dintre absolvenții anului 2021. După ce a mai făcut un master de un an în limba engleză, tânăra din Comarnic, Prahova, a ales să lucreze în Germania, la o firmă unde sunt angajați mulți dintre colegii săi mai mari.

Alexandra Staicu a absolvit prima specializarea Cinegetică din cadrul Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere Brașov și lucrează, de o săptămână, la firma de management forestier VitaForst din Zulpich, Germania. Între colegii săi este și Alexandru Florin Voinea, cel mai cunoscut forestier român de pe TikTok, „ro_lumberjack”, după cum spune forestmania.ro.

Germania, mult mai bine organizată

„Am ales Germania și firma VitaForst pentru că am condiții mai bune de lucru aici. Deja m-am acomodat, e foarte bine. E o ofertă mai bună decât ce era în țară, plus că am ocazia să învăț limba germană. Aici este altă organizare, sunt mai multe avantaje, este multă responsabilitate dată unui tânăr inginer silvic. Am echipe pe care le coordonez, țin legătura cu pădurarii, este un sistem foarte bine pus la punct”, a declarat proaspăta angajată a firmei germane.

Firma din Germania are mult mai multe departamente decât găsim în România: înființări și plantări de noi culturi forestiere, recoltare masă lemnoasă, educație forestieră, construcții instalații de vânătoare, cursuri de motoferăstrău, transport masă lemnoasă, îngrijire garduri vii, arbuști, arbori etc. Nemții au și alte direcții, nu doar cea legată de pădure, cum este cea de instalare de acoperișuri verzi, dar și o serie de servicii destinate mediului rural.

Fiică de paznic de vânătoare, Alexandra Staicu a crescut prin păduri și a văzut de mică ce înseamnă viața animalelor sălbatice. „ Am participat la diferite proiecte pe parcursul facultății. În anul 2 am fost selectată pentru o mobilizare de practică la Ambasada României din Beijing, alături de alți 7 colegi, facultatea oferindu-ne, astfel, posibilitatea de a ne crea noi orizonturi”, a dezvăluit Alexandra Staicu.

Urșii bruni, pasiunea Alexandrei

Urșii din pădurile României au fost subiectul unei lucrări cu care Alexandra Staicu a participat la o sesiune științifică și a născut numeroase discuții printre specialiștii din cinegetică.

„Am considerat necesară prezentarea situației acestei specii în țara nostră și am propus câteva măsuri de management, printre care și vânătoarea rațională, ceea ce a creat controverse, dar în final m-am declarat mulțumită pentru că am schimbat părerea despre ce însemnă management cinegetic în rândul celor de vârsta mea”, a completat tânăra.

Tânăra din Comarnic spune că îi plăcea sa meargă cu tatăl său în pădure, să ducă hrana complementară pentru animale, iar cel mai mult i-a plăcut să meargă toamna la boncănit și să scoată cânii de vânătoare în teren.