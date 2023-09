Scandalul de la Teatrul Brașov. Sindicatul acuză: „Teatrul a devenit o afacere personală a directorului Dan Cogălniceanu“

Sindicaliștii îl acuză pe directorul Teatrului Sică Alexandrescu din Brașov de conducere discreționară și acuză vicii de sistem. Directorul spune că nu au fost sesizate probleme de către controale

După ce trei angajați ai Teatrului Sică Alexandrescu l-au acuzat pe directorul Dan Cogălniceanu că le vorbește urât și le încalcă drepturile, reprezentanții sindicatului spun că, de fapt, există mult mai mulți nemulțumiți.

Președintele Sindicatului Independent al Salariațăilor (SIS) din Teatrul Sică Alexandrescu (TSA), Ovidiu Grădinar, spune că mulți se tem să se plângă de abuzurile directorului, deoarece acesta și-ar alege tot timpul câte un grup de persoane cu care se află în conflict o perioadă.

Din acest motiv s-a ajuns chiar la plângeri la Consiliul Național de Combatere a Discriminării (CNCD) și, acum, în instanță.

Totul pornește de la modul în care funcționezaă sistemul, mai exact de la faptul că o singură persoană conduce întreg teatrul, în opinia sindicaliștilor.

„Noi protestăm vehement împotriva modului în care se organizează aceste concursuri pentru ocuparea posturilor de manager și, de asemenea, împotriva felului în care se exercită, apoi, controlul asupra activității lor. Ele sunt formale, atât concursurile, cât și controalele de după aceea și nu scot la iveală viciile de sistem”, a explicat Ovidiu Grădinar.

„Slăbiciunile acestui sistem au făcut ca, în ultimii 20 de ani, Teatrul Sică Alexandrescu să fie lăsat pe mâna unui singur om, respectiv directorul sau managerul, care, de cele mai multe ori, a făcut din instituţie o adevărată "afacere personală". Actele instituţiei, contractul de manager interimar şi, mai ales, contractele de colaborare sunt ţinute bine sub cheie, la Compartimentul salarizare personal, deşi, conform legii, acestea trebuie puse şi la dispoziţia Sindicatului, care a cerut acest lucru. Consiliul de Administraţie nu are, practice, nicio putere, iar cel mai important compartiment al Teatrului, cel Artistic, nu are niciun reprezentant în acest organism de conducere”, potrivit sindicaliștilor.

Soluția aplanării conflictului ar putea veni de la Primărie

Sindicaliștii speră că municipalitatea va ajuta la aplanarea pe cale amiabilă a conflictului, însă spun că, atâta timp cât un singur om are întreaga putere de decizie, va fi foarte dificil.

Angajații au dezvăluit și probleme punctuale cu care s-au confruntat, între care probleme cu condica de prezență sau amânări ale avansărilor, împotriva prevederilor legale.

În replică, managerul Dan Cogălniceanu a precizat că Teatrul „Sică Alexandrescu” își desfășoară activitatea „în conformitate cu toate prevederile legale, reglementările în vigoare și răspunde prompt la solicitările autorităților administrative sau jurisdicționale competente”.

De asemenea, directorul a amintit că instituția a fost deja verificată de Curtea de Conturi, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Garda Națională de Mediu, Primăria Brașov. Mai mult, raportul de audit întocmit de Primăria Municipiului Brașov nu a găsit nereguli în urma verificărilor.

Conducerea instituției dezavuează forma aleasă de unii angajați de a-și exprima propriile opinii și mai precizează că „libertatea de exprimare nu trebuie să aducă prejudicii demnității, onoarei, vieţii private și imaginii unei persoane”.