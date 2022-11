Primul muzeu din România vizitat cu ajutorul unui joc video. Cum îl apreciază tinerii

„Secretul Familiei Mureșianu” este jocul video prin care poate fi vizitat Muzeul Casa Mureșenilor. Elevii spun că are o grafică foarte bună și este extrem de interesant

Muzeul Casa Mureșenilor poate fi vizitat printr-un joc. Așa cum ne-au obișnuit, muzeografii dau dovadă de multă imaginație în folosireacelor mai moderne tehnologii și încearcă să-i atragă pe copii și tineri spre muzeu. Acum, în urma unei colaborări, au creat un joc video, la finalul căruia cei care îl joacă vor afla „Secretul familiei Mureșianu”.

„Practic, îi invităm pe elevi să pună mâna pe telefon și să viziteze Muzeul Casa Mureșenilor jucând un joc. Oferim acest tur virtual, care cuprinde 24 de provocări, câte 3 pentru fiecare dintre cele 8 săli de vizitare a expoziției permanente. În fiecare sală, ei se vor întâlni cu întrebări, cu răspunsuri predefinite, cu puzzle-uri de rezolvat, cu ghicitori, cu identificare de detalii sau de obiecte care sunt expuse”, a explicitat Cristina Seitz, manager de proiect.

Punerea la punct a aplicației a durat mult mai puțin decât în mod obișnuit, chiar dacă provocările pentru firma de IT au fost diferite decât în mod obișnuit.

„Viziunea, partea de documentare au fost foarte importante, spre deosebire de un joc obișnuit, unde lucrurile sunt un pic aruncate acolo, provocările sunt un pic alandala. Aici am pornit de la o documentare solidă, de la adevărul istoric și de la un scenariu bine făcut de managerul Valer Rus. E foarte diferit, însă, când lucrăm pe adevăr și pe istorie față de povești imaginare cu - nu știu - orci, zâne sau alte personaje imaginare”, a declarat Bogdan Runceanu, reprezentant firmă IT.

Părerile elevilor și studenților au dus la un joc atractiv pentru ei

120 de studenți ai Facultății de Sociologie a Universității Transilvania au contribuit la punerea la punct a programului.

„Deși grupul țintă este format din elevi, studenții noștri au avut o contribuție importantă la optimizarea aplicației, vorbesc de studenții de la Media digitale. Ei au fost implicați în activitatea de testare a prototipul lui și, din experiența lor, să spunem așa, și de jucători, și de, totuși, tineri, până la urmă, această aplicație a fost îmbunătățită”, a declarat Florin Nechita, prodecan Facultatea de Sociologie și Psihologie.

Pentru îmbunătățirea jocului, Muzeul Casa Mureșenilor a folosit și elevi care, după ce s-au jucat, și-au spus părerile. La final a rezultat un joc video atractiv pentru cei cu vârste între 10 și 15 ani.

„Jocul este foarte interesant, mi-a plăcut grafica, întrebările sunt niște întrebări de cultură generală pentru care trebuie să citești despre familia Mureșenilor. Nu este greu de jucat”, a spus un elev care a testat acest joc video chiar la prezentarea finală.

„Mi s-a părut foarte atractiv și interesant și mi se pare foarte fain făcut pentru că toți copii din vremurile acestea stau foarte mult pe telefon și jocul este chiar educativ. Am mai fost la muzeu, am mai văzut și imagini, dar cu jocul acesta mi se pare mult mai interesant”, a spus o fată.

„Odată ce am intrat în joc am știut să mă duc direct în camera în care trebuia pentru că pe jos îți arată pe unde. Deci este foarte ușor de folosit aplicația. Atunci când am ajuns în camera am a păsat pe un semn de întrebare și acolo îmi dați un puzzle. Bazul a fost foarte ușor de rezolvat”, a explicat o altă elevă.

De acum, Muzeul Casa Mureșenilor poate fi vizitat de oriunde prin acest joc interactiv. Cei care vor juca acest joc videi și vor trece de toate nivelurile vor afla „Secretul Familiei Mureșianu”.