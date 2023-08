Ultimele ore din viața Alexandrei Ivanov, tânăra moartă la Maternitatea Botoșani. Mărturiile tulburătoare ale mamei sale

Mama Alexandrei Ivanov, tânăra mamă moartă în Maternitatea Botoșani, a făcut declarații cutremurătoare în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în ultima noapte a fiicei sale. Ea a ținut legătura cu Alexandra până la sfârșit.

Acum două săptămâni, în noaptea de joi spre vineri, 18 august 2023, Alexandra Ivanov, o tânără de 25 de ani, mamă a trei copii și însărcinată în trei luni, cu al patrulea copil, murea pe un pat de spital la Maternitatea Botoșani.

Toată noaptea, Alexandra a avut dureri și sângerări, iar spre dimineață rămăsese fără aer. Deși a implorat ajutorul medicului de gardă dar și al celui curant, timp de șapte ore, așa cum a scos la iveală și ancheta internă a Spitalului Județean Mavromati, de care aparține Maternitatea, Alexandra nu a fost vizitată de niciun medic, iar sarcina sa oprită din evoluție, complicată infecțios, nu a fost evacuată.

În jurul orei 8.00 dimineața, vineri, 18 august 2023, Alexandra Ivanov murea după o noapte de chin, din cauza unui edem pulmonar și a unei insuficiențe cardio-respiratorii.

Moartea Alexandrei a stârnit un val de revoltă, personalul medical fiind acuzat de indiferență. O anchetă a Poliției a fost demarată în acest context, fiind întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.

În cadrul investigațiilor este audiat personalul medical implicat, paciente care se aflau în salon, dar și cei care au vorbit sau au avut legătură cu Alexandra în noaptea fatidică. Printre aceștia, și mama Alexandrei, Doina Miron. Aceasta a dezvăluit amănunte cutremurătoare despre ultimele ore din viața fiicei sale.

„Nu-și mai simțea picioarele”

Doina Miron, mama Alexandrei este la rândul său cadru medical. Are o experiență vastă fiind asistentă la Psihiatrie Pediatrică. În noaptea în care Alexandra murea cu zile la Maternitatea Botoșani, era la rândul său, de gardă, numai că în cealaltă parte a orașului, la aproximativ un kilometru distanță. A comunicat cu fiica sa, prin mesaje, toată noaptea. Tot ea este cea care și-a sfătuit fiica să cheme ambulanța în noaptea de joi, 17 august 2023, când a aflat că are sângerări și dureri de burtă.

„Asistenta a stat cu ea. Asta știu, mi-au spus toate fetele. A dus-o și la baie, în brațe a dus-o. Nu-și mai simțea picioarele. La ora 6 dimineața am vorbit cu o colegă de la Neonatologie. La 7 fără ceva când a intrat în tură s-a dus și a stat cu ea până a intrat în ATI. Până când a făcut epistaxisul și hemoragia”, precizează Doina Miron pentru botosaneanul.ro.

„Eu am avut încredere oarbă în sistem”

Doina Miron spune că din noaptea aceea nu-și mai găsește liniștea. Mărturisește că a avut o încredere oarbă în colegele sale și în sistemul în care lucrează.

„Eu am avut încredere oarbă în colegele mele, în sistem. Că puteam să mă duc peste medic, și eu eram de gardă, dar am zis că nu îndrăznesc, pentru că noi pentru asta muncim, ca să ajutăm oamenii. Nicio clipă nu m-am gândit că nu o să intervină. Dar după ce am văzut mesajul <Nu am aer> și nu mi-a mai răspuns la telefon absolut nimeni, atunci am plecat la Maternitate. Vrem să se facă dreptate, asta cerem”, precizează Doina Miron pentru stiri.botosani.ro.

Tot mama Alexandrei a mărturisit că personalul de la Maternitate și-a dat seama că este grav doar atunci când tinerei a început să-i curgă sânge pe nas și pe gură. Plămânii i-au fost inundați cu sânge.