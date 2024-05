Implozia fotbalistică a Craiovei îngrozește: fiul lui Mititelu a dezvăluit suma pierdută de tatăl său

„Dacă ai impresia că un profesionist e scump, e pentru că nu știi cât te costă la sfârșit un incompetent!“. Iată o vorbă de care finanțatorul Craiovei, Adrian Mititelu, n-a auzit sau, dacă i s-a spus, a optat pentru a face totul de capul său. Bilanțul pentru această alegere catastrofală a venit acum: FC U Craiova, o echipă considerată de play-off la începutul sezonului, a retrogradat de pe ultimul loc în play-out!

După acest dezastru fotbalistic, Mititelu a venit în fața presei și, în mod tardiv, și-a asumat eșecul echipei. Implozia Craiovei va avea însă consecințe grave, mai ales din punct de vedere financiar! Despre acest aspect a vorbit Adrian Mititelu jr la Fanatik. Fiul patronului Craiovei se află în conflict deschis cu tatăl său și avertizase, încă de luna trecută, că echipa se îndreaptă spre o catastrofă. Acum, previziunea sa s-a adeverit, după ultima etapă din play-out.

Ce a declarat Adrian Mititelu jr?

*Merităm premiul pentru fraierii fotbalului românesc. Am vândut terenuri sub prețul pieței ca să ținem echipa. Puteam face multe pe acele terenuri...

*Rămânem cu o gaură în buget de 20 de milioane de euro. Nu suntem sadomasochişti să vindem terenuri în continuu pentru a susţine o moară care macină în gol. O să-mi iau la revedere de la fotbal, am pus foarte mult suflet, foarte multă pasiune.

*Suntem în foarte mare pierdere. S-au băgat în jur de 6 milioane în baza sportivă, am pierdut undeva la 4 milioane anul acesta, anul trecut 3 și jumătate, acum 2 ani am pierdut 3 milioane. În liga a doua, am pierdut un milion și jumătate. Eu zic că depășim 40 milioane de euro în ultimii 20 de ani.

*Nu există chimie între Adrian Mititelu şi fotbal. Acţionarii vor decide dacă vom continua sau nu. Nu vreau să vorbesc acum la cald, dar fotbalul e ultimul lucru de care vreau să mai aud în momentul ăsta. E vorba de înţelegere aici, să înţelegi fenomenul fotbalistic şi să recunoşti când te depăşeşte.

*Am retrogradat cu un buget de 6 milioane de euro, de pe ultimul loc, e incredibil.

Am avut speranţe că ne putem salva. Tatăl meu s-a înconjurat de oameni nepregătiţi şi neprofesionişti.

*Lacroix (n.r. – fundașul elvețian Léo Sébastien Lacroix) ne-a distrus în acest meci cu Hermannstadt. Nu vreau să dau vina pe cineva, dar el a distrus această echipă. Nu l-aș lua nici pe sintetic. Pare un baschetbalist de 60 de ani. Ne-a distrus meciul în trei minute! El pleacă liniștit, ia câteva sute de mii de euro, iar noi avem gaură în buget. Atitudinea jucătorilor și-a spus cuvântul. În vestiar, unii nu erau deloc afectați. Mă refer la cei străini. Au fost momente pe care nu mi le pot explica.

Play-out, etapa a 9-a (ultima)

Oțelul Galați – FC Botoșani 2-0

Poli Iași – Petrolul 2-0

FCU Craiova – Hermannstadt 1-3

Dinamo – UTA 2-0

Voluntari – Universitatea Cluj 0-1

Clasament

1. UTA 37 de puncte

2. Oțelul Galați 36p

3. Hermannstadt 34p

4. Universitatea Cluj 33p

5. Petrolul 29p*

6. Poli Iași 27p*

7. Dinamo 25p*

8. Botoșani 25p*

9. Voluntari 24p

10. FCU Craiova 22p*

*echipe care au beneficiat de rotunjirea punctajului în sus.

**Locul 3 din play-off va juca baraj cu câștigătoarea barajului dintre locurile 1 și 2 din play-out pentru un loc în Europa Conference League. Locurile 9 si 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.