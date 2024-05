Cum arată o secție ATI a unui spital din Vest. S-au investit peste 1,9 milioane de lei FOTO

O secție de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a unui spital din vestul României a devenit una dintre cele mai moderne. Aici s-au investit peste 1,9 milioane de lei.

Este vorba despre reabilitarea și modernizarea Secției Clinice Anestezie și Terapie Intensivă II, din incinta fostului Spital Municipal Arad. Banii au provenit din bugetele Consiliului Județean Arad, Primăriei Municipiului Arad, din fonduri europene, din veniturile proprii ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad și din donații.

„Consiliul Județean a promis că se implică în modernizarea celui mai vechi spital arădean și ne ținem de cuvânt. Felicit echipa care s-a implicat la ATI. Zilele următoare deschidem și șantierul pentru modernizarea pavilionului central, care este cea mai veche clădire de spital din Arad - un proiect al Consiliului Județean Arad, finanțat din fonduri europene!“, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Ce au presupus lucrările de modernizare

Lucrările au presupus redesenarea circuitelor medicale pentru a răspunde prevederilor legislative actuale, prin redimensionarea ușilor și a unor săli, inclusiv a grupurilor sanitare din saloane, refacerea instalației de gaze medicinale (oxigen vacuum și aer comprimat) schimbarea și redimensionarea instalației electrice, montarea, la fiecare pat, de console medicale, refacerea sistemului de climatizare, înlocuirea tâmplăriei existente, înlocuirea ușilor vechi cu unele electrice, cu sistem de deschidere-închidere automată, zugrăvirea pereților și montarea de linoleum medical antibacterian.

De asemenea, secția este utilată cu mobilier și echipamente medicale noi, achiziționându-se, din fonduri europene, paturi de terapie intensivă, monitoare funcții vitale.

„Mă bucur că în ultimii doi ani, am reușit să reabilităm și să modernizăm principalele trei secții de ATI. Datorită neconformităților existente la începutul pandemiei, întrucât nu am avut montate console speciale pentru circuitele de fluide medicale și electricitate, iar ușile nu permiteau evacuarea pacienților cu patul, Secția Clinică Anestezie și Terapie Intensivă II a fost relocată, provizoriu, într-o altă clădire, iar aici am demarat lucrările necesare pentru reabilitare și modernizare. Ne bucurăm că astăzi avem încă o secție care asigură condiții adecvate îngrijirii și tratamentului pacienților care necesită terapie intensivă”, a precizat economist Florina Ionescu, managerul SCJU Arad.

Dr. Dana Moț, medic șef Secție Clinică ATI II, a ținut să le mulțumească celor care au ajutat la modernizare: „De astăzi beneficiem de toate condițiile necesare unei secții de Anestezie și Terapie Intensivă. Redesenarea circuitelor medicale ne permite o organizare eficientă și promptă, la patul pacientului. S-au depus eforturi susținute din partea fiecăruia dintre noi, iar rezultatul este pe măsura așteptărilor. Vreau să mulțumesc pe această cale tuturor celor care s-au implicat în acest proiect”.