A murit miliardarul şi filantropul Jim Simons. „Am câştigat o mulţime de bani şi i-am dat aproape pe toţi”

Investitorul miliardar James Simons, matematician şi spărgător de coduri din Războiul Rece care a fondat unul dintre cele mai cunoscute şi mai profitabile fonduri speculative din lume, Renaissance Technologies, a încetat din viaţă la vârsta de 86 de ani, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Decesul a fost anunțat de fundaţia miliardarului. Simons Foundation nu a oferit informaţii referitoare la cauza morţii lui James Simons.

Acum șase decenii, Simons - care a preferat să fie cunoscut sub numele de Jim - a făcut trecerea de la predarea matematicii şi lucrul în serviciile de informaţii din Statele Unite la domeniul investiţiilor. Modalitatea în care a utilizat semnalele computerizate în luarea deciziilor comerciale i-a adus porecla „Quant King”.

„Măreţia şi bunătatea sunt rareori întâlnite la acelaşi om”

Averea sa netă a fost estimată la 31 de miliarde de dolari de către Forbes. Simons a devenit, de asemenea, un filantrop proeminent, oferind miliarde de dolari în timpul vieţii sale pentru a sprijini cercetarea medicală şi ştiinţifică, activităţi educaţionale şi candidaţii democraţi.

„Churchill a spus că măreţia şi bunătatea sunt rareori întâlnite la acelaşi om. Jim Simons a fost excepţia la regula lui Churchill”, a declarat Clifford Asness, manager şi fondator principal al AQR Capital Management, referindu-se la prim-ministrul britanic Winston Churchill.

Matematician ca formare, Simons era obişnuit să lucreze cu seturi mari de date şi să identifice modele care se ghideze cumpărarea şi vânzarea.

El a fondat Renaissance în 1978 în East Setauket, New York, la circa 100 de kilometri de Wall Street. Simons a creat rapid o nouă modalitate de a investi, punând bazele aşa-numitei „quantitative trading” îmbrăţişată de zeci de firme în ultimii ani.

„Angajăm fizicieni, matematicieni, astronomi şi informaticieni şi, de obicei, ei nu ştiu nimic despre finanţe”, a spus Simons la o conferinţă din 2007 la New York. „Nu am angajat deloc de pe Wall Street", a adăugat el.

Simons era venerat pe Wall Street, dar şi temut, într-o oarecare măsură.

Renaissance, al cărui Medallion Fund a oferit randamente anuale medii de peste 60% pe parcursul a trei decenii, a devenit unul dintre cele mai de succes fonduri speculative din lume sub conducerea lui Simons. El s-a retras din funcţia de director executiv în 2010 şi a demisionat din funcţia de preşedinte în 2021.

Simons nu a fost deosebit de transparent în legătură cu modul în care firma lui a făcut bani. El a fost descris drept o persoană în opinia căreia pieţele erau un cod care trebuie spart, a scris Gregory Zuckerman (The Wall Street Journal) în cartea sa din 2019 „The Man Who Solved the Market”.

Sistemul de tranzacţionare Medallion s-a bazat pe cumpărarea şi vânzarea care funcţionează în mod concertat pentru a genera randamente ridicate cu risc scăzut în toate clasele de active, astfel încât modelele să rămână în mod normal ascunse altor agenţi de bursă.

În 1994, Simons şi soţia sa, Marilyn, au înfiinţat Simons Foundation, care sprijină oamenii de ştiinţă şi organizaţiile din întreaga lume în avansarea frontierelor cercetării în matematică şi ştiinţe de bază.

„Am câştigat o mulţime de bani şi i-am dat aproape pe toţi”

În urma lui James Simons au rămas soţia sa, trei copii, cinci nepoţi şi un strănepot.

„Am făcut multă matematică. Am câştigat o mulţime de bani şi i-am dat aproape pe toţi. Asta e povestea vieţii mele", a declarat Simons la un eveniment din 2022 organizat în onoarea câştigătorilor Premiului Abel care au fost recompensaţi pentru realizările lor în domeniul matematicii.