Doi adolescenți din Capitală au tras cu pistoalele cu bile în patru fete

Doi tineri, de 17 și 18 ani, au fost reținuți după ce au tras, luni seara, într-o intersecție din Sectorul 5 al Capitalei, cu pistoale cu bile în mai multe fete. Două au fost lovite, dar nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Poliția Capitalei a reținut doi tineri, de 18, respectiv 17 ani, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice.

Asta după ce polițiștii au fost sesizați luni seara cu privire la faptul că doi tineri ar fi tras cu pistoale neletale în direcția mai multor tinere.

Polițiștii au stabilit că, în timp ce se aflau la intersecția unor străzi din Sectorul 5, pe fondul unui conflict spontan, cei doi tineri ar fi adresat injurii persoanelor vătămate, tulburând astfel liniștea și ordinea publică.

Ulterior, aceștia ar fi tras cu pistoale neletale asupra a patru tinere, după care au plecat.

”Două dintre tinere, în vârstă de 16, respectiv 17 ani, au fost atinse cu bilele aferente la nivelul membrelor, dar nu au avut nevoie de îngrijiri medicale și au refuzat transportul la spital. Cei doi tineri au fost prinși în scurt timp și duși la sediul unității de poliție pentru audieri. Cele două arme neletale au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor”, anunță Poliția Capitalei.

Cei doi tineri urmează să fie prezentați magistraților cu propunere legală. Ei au prezentat anchetatorilor și versiunea proprie, precizând că întâmplarea a avut loc pe o alee. La un moment dat patru fete au trecut pe lângă ei, iar unul dintre băieți a atins-o cu umărul pe o fată, în glumă, moment în care fetele au început să îi înjure și să le vorbească urât.

Băieții s-au simțit răniți în orgoliu că sunt înjurați, au scos pistoalele neletale și au tras.