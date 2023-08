Polițistul pasionat de arta fotografiei. „Petrec ore în șir fotografiind” FOTO

Comisarul șef de poliție, Sorin Bănuță își desfășoară activitatea la Secția 5 Poliție Rurală Răcăciuni, din cadrul Poliţiei Municipiului Bacău, în calitate de ofițer de poliție judiciară.

Sorin Bănuță este absolvent al Universității de Stat „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Barnutiu”, promoția 2001.

El a devenit polițist în anul 2003, în urma promovării examenului susținut la I.P.J. Bacău, iar în anul 2007 a promovat examenul de trecere în corpul ofițerilor.

Sorin este însă și un pasionat fotograf, considerând că are privilegiul să vadă partea frumoasă a lumii, a individului, a societății, o parte aflată în contrast cu cea cu care intră în contact, zi de zi, în cadrul profesiei sale.

Profesia de polițist i-a înlesnit evoluția pe drumul fotografiei, meseria fiind cea care l-a ajutat să se perfecționeze, prin atenția la detalii, perseverență și comunicare.

Pentru comisarul șef de poliție Bănuță Sorin, fotografia a fost si este modul în care poate evada din cotidianul tumultos, este modul în care își poate exprima neîngrădit vocația, într-un amestec egal de tehnică și artă.

→ Imaginea 1/6: Sorin Bănuță

”Acum aproximativ 10 ani mi-am descoperit pasiunea pentru fotografie, perioadă în care mi-am achiziționat din curiozitate primul aparat foto cu care am realizat la vremea respectivă primele poze, care nu erau fotografii în adevăratul sens al cuvântului, ci doar simple „poze”. Dar cu toate acestea eram fericit și împlinit de rezultatul modest obținut la acel moment. Cu multă muncă, consecvență, determinare și implicare, am evoluat astfel încât, după ceva vreme am început să realizez fotografii care treptat au transmis câte ceva privitorului. Am început să imi cultiv constant această pasiune și nu de puține ori, în momentele de respiro profesional, ajungeam să petrec ore în șir fotografiind”, a declarat comisarul șef de poliție Sorin Bănuță