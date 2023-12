Traseul primilor arădeni care au ieşit în stradă la Revoluția din Decembrie 1989 FOTO

Zeci de persoane au refăcut, joi, 21 decembrie 2023, la Arad, traseul primilor muncitori care au ieşit în stradă pentru a protesta la adresa regimului comunist, în decembrie 1989.

Locul de pornire a fost vechea Întreprindere de Orologerie Industrială. Acolo s-au adunat joi, 21 decembrie 2023, zeci de persoane, în mare parte revoluţionari şi reprezentanţi ai autorităţilor, asistând la o slujbă religioasă.

Participanţii la comemorări au plecat apoi spre fosta fabrică de strunguri, unde în urmă cu 34 de ani li s-au alăturat alţi muncitori primilor revoluţionari.

Apoi au participat la o slujbă de pomenire a eroilor, care a avut loc la Biserica parohială Arad Şega II din Piaţa UTA. Au fost depuse coroane la Troiţa Eroilor din Cimitirul Eternitatea şi la Crucea Eroilor din Piaţa Revoluţiei.

Printre participanți se numără și subprefectul Marius Sulincean.

„Am refăcut alături de revoluționarii arădeni, în mod simbolic, traseul pe care au pornit luptătorii pentru libertate în 21 decembrie 1989. Am fost în locurile reprezentative pentru dimineața revoluției arădene de acum 34 de ani și am adus un omagiu celor care și-au dat viața pentru dreptul românilor de a trăi liber. Orologeria, Strungul, platoul din piața Palatului Administrativ sunt doar câteva din locurile simbol ale revoluției arădene, reprezentând primele fabrici de unde a pornit flacăra revoluției și centrul administrativ-politic al orașului, acolo unde a fost câștigat, în Decembrie 1989, inclusiv dreptul democratic de a protesta, de a exprima liber dezacordul față de acțiunile conducătorilor politici. Activitățile de omagiere a eroilor revoluției arădene și a moștenirii lor vor continua în această seară, de la ora 18:00 și mâine de la ora 12:30, la monumentul dedicat lor din fața Primăriei. Glorie eternă eroilor”, a transmis Sulincean.

Ce s-a întâmplat la Orologerie în 1989

În dimineața zilei de 21 decembrie 1989, începând cu ora 7.40, muncitorii din Întreprinderea de Orologerie Industrială din Arad, în urma unei întreruperi de curent, au încetat lucrul și au ieșit în mod organizat în stradă ca să manifesteze împotriva regimului Ceaușescu. Liderul lor a fost muncitorul Dănilă Onofrei. Lor li s-au alăturat muncitorii din celelalte întreprinderi arădene mari (Întreprinderea textilă UTA, Fabrica de Vagoane, Combinatul de Prelucrare a Lemnului) și au început marșul de protest spre centrul orașului în jurul orei 8.00.

Aproape de centru, coloana de muncitori a fost somată de un baraj al armatei cu focuri de armă îndreptate spre cer. Protestatarii nu s-au speriat, ci au înaintat până în fața soldaților, unde au început să manifeste pașnic împotriva regimului.

Primăria Aradului a fost înconjurată de TAB-uri și armată. Piața din fața primăriei a fost invadată de demonstranți care protestau pașnic, scandând lozinci „Jos Ceaușescu!”, „Armata e cu noi!”, „Fără violență!”.

După lăsarea întunericului, demonstranții s-au împrăștiat, din cei peste 80.000 rămânând în centru numai în jur de 100 de revoluționari, contra a aproximativ 1.000 de militari.

Actorul Valentin Voicilă, liderul revoluţionarilor arădeni din 1989, a declarat la momentul comemorativ: „Muncitorii de la Orologerie au ridicat oraşul Arad la nivel mondial, lucru recunoscut de spionii CIA, care vorbeau de Timişoara şi Arad - al doilea oraş al Revoluţiei”.

Ramona Pantea, fostă Pecea, își amintește și ea acea zi: „În 21 am mobilizat muncitorii Fabricii textile UTA să ieșim, am fost agresată verbal și fizic de secretara de partid, securistul mi-a arătat ce pistol frumos avea, dar nu mi-a păsat, prea mult au stat toți cu ochii în pământ și anxioși; am cerut directorului, venit să mă oprească, să ne lase să ieșim pașnic, oricum vom pleca, cei veniți de la alte fabrici, văzând că sunt porțile închise, au plecat mai departe”.