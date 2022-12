Șase câini de rasă, special antrenați să păzească turmele de oi, au fost otrăviți la o stână din Arad

Șase câini din rasa Kangal, achiziționați din Turcia pentru paza oilor, au fost găsiți morți la o stână din localitatea arădeană Galșa, iar alți doi au dispărut în cursul nopții de sâmbătă spre duminică.

Proprietarul oilor din Galșa, comuna Șiria (județul Arad) a rămas șocat de ceea ce au pățit câinii cumpărați din Turcia, ca să păzească animalele de șacali și lupi. Șase câini au fost găsiți morți, iar doi au dispărut în noaptea de sâmbătă spre duminică, 4 decembrie.

„Poliţiştii din Şiria au fost sesizaţi despre prezenţa a şase exemplare canine, din rasa Kangal, decedate lângă o stână de pe raza localităţii Galşa. Aceeaşi persoană a sesizat faptul că alţi doi câini, din aceeaşi rasă, ai căror proprietar este, ar fi dispărut în cursul nopţii trecute. Cadavrele celor şase câini a fost transportate la Direcţia Sanitar Veterinară Arad pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cauzei decesului”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad.

Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor au deschis un dosar penal pentru uciderea cu intenţie, fără drept, a animalelor.

Câinii de rasă Kangal păzeau o stână la care se află 1.300 de oi. Cu ani în urmă, lupii i-au mâncat 150 de oi arădeanului, astfel că a decis să cumpere câini special antrenați pentru pază. Oierul crede că animalele sale au fost otrăvite.

„Am fost să le aduc mâncare. Erau fericiți, au venit la mine, lătrau. Totul a fost în regulă. Și la 40 de minute după ce am plecat, mă sună ciobanul că sunt otraviți câinii. Când m-am dus…câinii erau morți pe lângă stână. Sunt câini din rasa Kangal. Pe unul dintre câini l-am dus din Turcia. Am dat 2.000 de euro pe el”, a spus Nica Constantin Ionuț, proprietarul câinilor, citat de Aradon.ro.

Se așteaptă rezultatele autopsiei, în urma căreia se va putea stabili ce anume a dus la moartea câinilor.