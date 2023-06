Regal muzical la SYA Experience Arad. Flamenco, rock, spectacole, cu nume mari ale scenei VIDEO

Două zile regale din punct de vedere muzical se anunță la Arad, în weekendul 24-25 iunie 2023. Este vorba despre festivalul internațional SYA Experience care va fi prezentat de Anca Țurcașiu.

Festivalul se va desfășura în locul în care se organizează cele mai mari târguri din vestul țării și anume la Expo Arad.

Astfel, în premieră absolută în Arad, SYA vă aduce adevăratul și fremătătorul flamenco, în tălmăcirea scenică a unui grup de artiști provenit din Cartagena, Spania care combină muzica și dansul specifice genului sub sigla FLAMENCUSION.

Tot în categoria artiștilor internaționali prezenți la SYA putem menționa grupul german Farfarello, avândul în centru pe violonistul legendarei trupe Phoenix, Der Teufeslgeiger („violonistul diavolului“ – într-o provocatoare oglindă cu marele Paganini) Manni Neumann, alături de chitaristul Ulli Brand, considerat la ora actuală unul dintre cei mai buni chitariști din Europa, fiind recunoscut pentru stilul său unic în care interpretează muzica la chitara acustică cu 6 și 12 corzi.

Cei doi membri fondatori Farfarello vor fi însoțiți pe scena SYA de basistul și percuționistul Urs Fuchs, un muzician complex care a cântat cu Jon Lord (Deep Purple), Frida (ABBA), Sally Oldfield sau Miller Anderson.

Spectacolul este organizat de către Asociația In Times Concept. „Așteptăm arădenii și nu mai la cea de-a II-a ediție SYA Experience. Este o locație schimbată, dar din punct de vederea al artiștilor o reprezentare excepțională. De această dată doar două zile: vineri și sâmbătă. Cred că este o oportunitate unică pe care publicul arădean o are de a vedea practic două zile pe scenă artiști atât de diversificați. Este un festival internațional în care avem invitați din Germania, Spania și Ungaria pe lângă consacrații artiști români și bineînțeles garnitura de tinere talente pe care întodeauna le promovăm pentru că Aradul trebuie să aibă și viitor în arta spectacolului”, a declarat Florin Galiș, organizator.

Acesta este convins că participanții vor pleca mai bogați spiritual. „Vor fi îmbogățiți cu o experiență cu adevărat specială, unică și ne-am bucura foarte mult ca arădenii să fie alături de noi. E un proiect care este dedicat comunității arădene, e un proiect dedicat ridicării unui standard de spectacol și de viață în Arad”, spune Galiș.

Marius Simion, președintele Asociației In Times Concept a declarat: „Am găsit o locație care considerăm că se pretează foarte mult la trendul nostru de creștere și de modificare a atracților din cadrul festivalului. Sunt artiști consacrați care vor veni pentru prima dată în Arad. Nu o să lipseasză zona de mâncare și un mini parc de distracții pentru copii. Cei sub 12 ani care sunt însoțiți de un tutore vor avea intrarea gratuită. Partea de VIP Premiu a fost prima care s-a epuizat”.

De pe plajă la festival

Evenimentul va fi prezentat de Anca Țurcașiu care va veni direct de pe plajă pentru a fi alături de arădeni.

Bilete se pot cumpăra online unde prețul este mai redus com/bilete/muzica/sya-1/, dar se vor putea achițiziona și la intrare.

Cei care nu au cu ce se deplasa până la Expo trebuie să știe că au transport gratuit de la Podgoria de la orele: 17.00, 17:45, 18.30, 19.15, 20.15.

Spectacolele încep atât vineri, 23 iunie 2023, cât și sâmbătă, 24 iunie 2023, de la ora 18.00 și se încheie la miezul nopții.