Război cu castorii pe malul Mureșului. Primarul Aradului: „Prea multe animale au drepturi în detrimentul oamenilor“ VIDEO

La Arad a început un conflict legat de castori. Se întâmplă după ce au început lucrări de defrișare pe malul Mureșului, iar un biolog a atras atenția că este stricat habitatul natural.

Primarul Aradului, Călin Bibarţ, a reacţionat și el, vineri, 17 martie 2023, printr-un videoclip postat pe contul său de Facebook, ca reacție la semnalul de alarmă tras de biologul Gabriel Herlo, care a criticat lucrările de defrişare care au avut loc pe malul Mureşului, în zona centrală a municipiului. Acestea au afectat habitatul mai multor familii de castor.

În videoclip, edilul afirmă că prea multe animale au drepturi în detrimentul oamenilor.

„Continuăm lucrările de curăţenie de pe mal. Am revenit pentru că am văzut nişte pseudo-specialişti că începuseră să îşi dea iar cu presupusul cum se distruge habitatul lui domnul castor şi nu ştiu ce alte păsărele. Am dispus să continue lucrările, zona din oraş a Mureşului nu este sub nicio restricţie, Parcul Natural este de la Pădurea Ceala, unde domnul castor are suficient loc şi spaţiu să se desfăşoare. Habitatul de aici, în acest habitat are prioritate arădeanul”, este o parte din mesajul primarului.

Acesta continuă și spune: „Şi n-am ajuns chiar o ţară de nebuni, să-mi fie iertare limbajul, în care mai nou în oraş ciorile au numai drepturi, porumbeii au numai drepturi, văd că acum castorii, răţuştele şi eu mai ştiu cine, şi eventual oamenii să nu mai poată să se plimbe nici pe malul Mureşului sau să aibă o viaţă frumoasă într-un parc că vin ciorile peste tine, că tot felul de deştepţi îşi dau cu presupusul. Reiterez încă o dată: nu a avut de suferit niciun domn castor, dacă nu i-a convenit se mută mai încolo în Parcul Natural, mai în aval, la doi-trei kilometri, nu îl deranjează nimeni. Aici se face curăţenie pentru ca arădenii să se poată plimba şi să se bucure de o privelişte frumoasă a Mureşului. Este în oraș în intravilan și nu avem nicio restricție“.

Ce a spus biologul

Totul a pornit după ce biologul Gabriel Herlo a declarat că lucrările de curăţenie de primăvară care au avut loc recent, cu defrişări de vegetaţie, au afectat părţi din habitatul castorului şi a păsăretului de talie mică şi mare.

„De la intrarea până la ieşirea din municipiul Arad, de-a lungul Mureşului, avem cel puţin trei teritorii de castori, fiecare având o colonie cu două generaţii de pui. Specia este protejată, dar aria pe care s-au făcut lucrările nu este arie protejată în acest moment. Castorii şi păsările aveau aici un habitat plin de vegetaţie specifică, ce le asigura condiţii prielnice. Sper ca lucrările să nu continue pe celălalt mal al Mureşului, unde habitatele nu au fost încă deranjate”, a declarat biologul.

El consideră că momentul acestor lucrări este foarte nepotrivit mai ales pentru păsări, care se pregătesc de cuibărit.