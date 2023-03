Povestea impresionantă a arădencei care vrea să deschidă un centru pentru bolnavii de cancer

Linda Katrein Sieglinde Zellner dorește să deschidă, în Arad, un centru de permanență pentru bolnavii de cancer de colon, după ce soțul ei, Giorgio Giudici, a luptat aproape 20 de ani cu boala.

Femeie puternică, deoarece și-a zidit casa, restaurantul și pensiunea cu propriile mâini, a reparat acoperișuri și și-a îngrijit ani de zile soțul bolnav, Linda vrea acum, prin centrul pe care îl va deschide, să îi ajute și pe alții.

Cu soțul ei, italian din Verona, s-a cunoscut în urmă cu 25 de ani. Au început o viață împreună și chiar o afacere.

„Totul a început cu o întârziere. Eu sunt foarte punctuală, dar când mi-a dat cel care avea să îmi devină soț întâlnire nu am putut să ajung la timp, că era sora mea la mine și nu o puteam da afară nici nu i-am zis că mă văd cu un băiat, că el era mai mare decât mine. Am așteptat să plece ea să mă pot aranja și ieși în oraș. Așa l-am făcut să aștepte o oră și jumătate. A stat neclintit, deși a zis că ar mai fi avut în seara aia trei fete care voiau să se vadă cu el. Nu erau telefoane să anunț că întârzii. De atunci am rămas împreună 25 de ani. Am început prima afacere în casa mea din Aradul Nou, era o firmă de import export”, își începe Linda povestea.

Au dat afacerea în chirie

În anul 2000, Linda a rămas însărcinată și amândoi credeau că e băiat. Aveau o pivniță pe care ea dorea să o transforme într-o cramă cu cabaret și Piano Bar, mai ales că Giorgio Giudici venea dintr-o familie de tradiție cu restaurante și pizzerie, la fel și ea avea mama bucătăreasă, iar unchiul cu numeroase premii internaționale gastronomice. Linda lucra și ea în domeniu, fiind barmaniță.

„Crezând că este băiat, am pus numele restaurantului Gean Marco și așa a rămas chiar dacă am născut fetiță. În 2003, soțul meu s-a îmbolnăvit de cancer la colon, a trebuit să dăm afacerea în chirie și să mergem în Italia, că aici nu a fost bine. În 2005 a recidivat și am stat până în 2006 acolo, iar când ne-am întors, am continuat proiectul. Am avut numai piedici, s-a închis drumul principal, noi am intrat în insolvență că nu mai puteam plăti banca. Ne-am pus pe picioare, când am ieșit din inolvență, însă a venit pandemia și am stat iar doi ani închiși”, adaugă Linda Katrein Sieglinde Zellner.

Donau și la alții

În toți acești ani ei s-au gândit și la alții și mereu donau tot ce aduceau din Italia. Erau aici în colaborare cu cei de la Crucea Roșie și cu preoții, pentru că ei știau unde este nevoie de materiale. De multe ori făceau pachete și trimiteau pe banii lor tot. Au fost ajutați de către Stefano Pizza, președintele Asociației Stomizaților din Italia.

„Aduceam din Italia materiale pentru stomizați, dar și pampers și cadre. Le-am donat unde a fost nevoie. Pe perioada pandemiei, am lucrat în construcții cu soțul la reparat de acoperișuri. Nu am avut altă sursă de venit. Eu știam să fac astfel de treburi că am învățat de la tatăl meu. De fapt, tot ce am acum este construit cu mâinile noastre: eu, tata și soțul. Anul trecut, am redeschis afacerea, dar în septembrie am închis, că s-a îmbolnăvit iar soțul. Pe data de 30 decembrie 2022 a murit. A avut două hernii și când l-au operat i-au găsit ciroză hepatică”, spune arădeanca.

Deoarece atât soțul ei, cât și Stefano, cu care doreau să deschidă centrul de permanență în Arad, au murit, Linda s-a hotărât să ducă visul lor mai departe.

„Stefano Pizza era președintele Asociației Stomizaților din Italia. Din păcate, și el a murit în anul 2019. Ne-a ajutat mult, am dus materiale în diferite spitale din România, prin preoți am reușit să găsim beneficiari, ne-a ajutat și părintele Faur. Am dus în multe județe, mai ales în cele vecine, cum este Hunedoara. Anul trecut în martie l-am luat pe soțul, deși nu aveam foarte mulți bani, că era după pandemie și ne chinuiam să trăim de pe o zi pe alta, am închiriat o remorcă și am umplut-o cu materiale și ne-am dus la mai multe mănăstiri din țară pentru a dona ce aveam”, mărturisește Linda.

Sprijin de la autorități

Astfel, ea vrea să ducă visul celor doi mai departe și dorește să ajute în continuare bolnavii.

„Cei din Modena (Italia) și-au dat acordul verbal să aducem un medic de la ei și câteva asistente pentru a-i învăța pe cei de la noi ce trebuie să facă la un centru de permanență. Voi vorbi cu autoritățile, cu medicii oncologi de la noi să colaborăm. Trebuie să îi formeze să știe totul despre cei cu stome. Va fi și un psiholog. Vreau să fac acest centru ca oamenii care au stomă și rudele acestora cărora li s-a distrus viața să poată merge mai departe. Trebuie să știe ce implică anusul contra naturii, stoma și tot. Sunt situații când se sparg, iar unii nu suportă să le schimbe. Vom aduce și aparate prin care se fac spălături la intestine, prin care se prelungeste viața, la noi nu există. Așa a reușit soțul meu cu ajutor din Italia să ducă o viață normală, chiar dacă avea stomă. Mergea pe munte, cânta. Nimeni nu știa că are anus contra naturii. În România, media de viață după o astfel de operație este de patru ani, în Italia unii trăiesc așa și de 35 de ani ”, încheie Linda.

Și în momentul de față Linda are stocuri de materiale pentru stome și pamperși, iar cei care doresc o pot căuta la adresa din Aradul Nou (La Casa Di Gian Marco – Calea Timișorii, nr. 83).

Pentru a putea realiza acest centru, Linda are nevoie și de sprijinul autorităților locale, mai ales că dorește ca pentru pacienți totul să fie gratuit.

Pentru a avea activitate, arădeanca organizează în locație și diferite evenimente, chiar astăzi, 14 martie, are loc lansarea volumului de poezii al autorului Dan Stoica.

Ce este stoma

Conform unui studiu, numărul cazurilor de cancer de colon crește anual, această afecțiune este responsabilă de operarea a aproximativ 10.000 de pacienți noi în fiecare an, situându-se pe locul 2 ca incidență la bărbați și pe locul 3 la femei.

În cazurile în care afecțiunea este în stadiu avansat, medicul intervine pe cale chirugicală și poate recomanda îndepărtarea parțială a colonului sau realizarea unei stome.

Aceasta este o deschidere artificială la nivelul peretelui abdominal a unei porțiuni a tubului digestiv sau a aparatului urinar, care permite trecerea materiilor fecale sau a urinei, fie din intestin, fie din tractul urinar. Stoma este rezultatul unei operații care este menită să îndepărteze boala și să amelioreze simptomele. Aceasta este creată dintr-un capăt al intestinului, care este adus la suprafața abdomenului pentru a forma stoma (deschiderea).