Ornament uriaș, rostogolit de vânt într-o intersecție urbană. Pomul de Crăciun, pus la pământ VIDEO

Vântul puternic a dat bătai de cap participanților la trafic, atât în municipiul Arad, cât și în județ. Decorațiunile mari de Crăciun, cele care nu au apucat să fie adunate, dar și un copac, au încurcat circulația.

Caleașca imensă amplasată în scuarul de la Podgoria din municipiul Arad a fost luată de vânt și răscolită prin intersecție în seara de joi, 18 ianuarie 2024.

Într-un videoclip postat de o școală de șoferi din Arad, pe pagina sa de Facebook, se vede cum aceasta s-a oprit pe spațiul verde din fața Catedralei.

Din fericire nu a fost nimeni rănit. De asemenea și pomul de Crăciun, aflat tot acolo, a fost pus la pământ de vântul puternic și scos un pic pe carosabil.

Codul Galben de vijelie anunțat în județul Arad a provocat probleme și în câteva localități județ. De exemplu, un copat căzut pe carosabil a blocat circulația între Șagu și Cruceni.

„În data de 18 ianuarie 2024, la ora 18:15, Serviciul Voluntar de Pompieri din Șagu a fost solicitat să intervină pe drumul dintre Șagu și Cruceni. Am fost solicitați pentru a elibera o porțiune din carosabilul dintre Șagu și Cruceni de un copac doborât de vânt. Am intervenit alături de 7 voluntari în cel mai scurt timp posibil și am reușit fluidizarea traficului în această zonă“, au declarat cei de la Serviciul Pompieri Șagu.

Vânt puternic în șase comune din județul Arad

Precizăm că șase comune din județul Arad s-au aflat, joi, 18 ianuarie 2024, sub incidența unei atenționări nowcasting ce vizează intensificări puternice ale vântului.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie, până la ora 19.30, localitățile Șiria, Târnova, Ghioroc, Covăsânț, Tauț și Păuliș s-au aflat sub incidența unui cod galben de intensificări ale vântului. Conform meteorologilor, vântul atingea, la rafală, viteze de 60 – 80 kilometri pe oră.