Ideea unor români cu inițiativă. Au montat în parcuri distribuitoare de pungi igienice, prin asociația de cartier

Mai mulți cetățeni din Arad au înființat, la începutul acestui an, o asociație de cartier pentru a avea un trai mai bun în zonă. O primă realizare este distribuitoarea de pungi igienice pentru nevoile câinilor.

Două mari parcuri ale cartierului Micălaca din Arad, cel din zona 300 și cel din zona 500, au acum distribuitoare de pungi igienice pentru nevoile câinilor. Pungile din aceste distribuitoare sunt din material biodegradabil, acestea putând fi utilizate gratuit de proprietarii patrupedelor.

„Dacă doriți să învățați să trăiți în acest moment, urmăriți un câine care se rostogolește fericit în iarba verde proaspătă sau care face un pui de somn în locul unde soarele îl lovește”, au postat reprezentanții Asociației Micălaca - Cartierul nostru, pe pagina oficială de Facebook.

Asociația se numără printre puținele din țară care a demarat o asemenea inițiativă.

Cum a început totul

Asociația „Micălaca – Cartierul nostru“ a fost înființată la începutul acestui an cu scopul de a îmbunătăți nivelul de trai al cartierului respectiv, în ea activând mai mulți localnici cu spirit civic.

„Am dotat parcurile pentru animale de companie din zona 300 și zona 500 cu distribuitoare de pungi igienice, biodegradabile pentru câini. Să sperăm că vor rămâne în locații și le vom putea aproviziona la timp când se golesc. Dacă distribuitoarele vor lipsi din locații foarte des, vom renunță să suplimentăm costurile pentru ele”, spun reprezentanții asociației.

Astfel, noua asociație, dedicată cartierului Micălaca, a luat ființă în data de 6 ianuarie 2024, avându-l președinte pe Ovidiu Toma, vicepreședinte pe Dan Sfărăilă și secretară pe Izabella Cismaș.

„Până în acest moment am desfășurat activități de voluntariat în colaborare cu numeroase asociații din Arad. Vom continua cu drag aceste colaborări, dar de acum suntem o asociație cu acte în regulă. Cum a început totul? Ne aducem aminte cu zâmbetul pe buze de primul eveniment creat în grupul Micălaca - Cartierul nostru, «Respiră verde». Eveniment de ciclism cu plecare din Parcul Orizont până la pădurea din Vladimirescu. A fost un real succes.... 3 adulți și 3 copii. Nu ne-a demoralizat. Am continuat și am participat activ la următorul eveniment caritabil în parcul Orizont, susținut de asociația «Gătim împreună pentru o lume mai bună» și «Asociația Gai- Cartierul nostru» din Arad, eveniment intitulat «Carla - eroul nostru». Ulterior evenimentului, domnul părinte Bupte ne-a cerut sprijinul pentru familia Săftoiu. După organizarea a 2 evenimente și cu sprijinul donatorilor, Biserica a reușit să achiziționeze o casă pentru cei 7 copii care locuiau cu mama lor în casa parohială”, mărturisesc cei din asociație.

Au ajutat numeroase familii

Aceștia adaugă că și-au extins aria de acțiune după ce a început războiul în Ucraina și au organizat împreună cu Asociația Gai - cartierul nostru și Parohia Micălaca II un număr de 3 transporturi cu alimente, saltele și alte produse necesare spre Ucraina. Au colaborat ulterior pentru ajutarea refugiaților cu Asociația Îngeri pentru suflete:

„Am decis să ne diversificam evenimentele si am organizat «Book-uria de a dona», un eveniment de donații cărți pentru școlile gimnaziale din cartier, Caius Iacob și Regina Maria, eveniment organizat cu un puternic sprijin al Asociației Rubio și a câtorva librării din Arad. Ne-a solicitat sprijinul «Asociația Fii Om, E Gratis» atunci când o casă din Saravale (Timis) și una din Conop (Arad) au ars. Am răspuns pozitiv și am organizat o strângere de fonduri pentru a susține material și financiar aceste familii greu încercate. În Neudorf o mamă cu 7 copii a beneficiat în cateva rânduri de alimente, aparatură electrocasnică și materiale de construcții pentru renovarea casei. Un eveniment sportiv parcă era necesar în cartier. Arădenii au fost invitați la miscare la o oră mai neobișnuită. A fost o alergare în noapte intitulată Micălaca Run. Din nou am avut sprijinul instituțiilor, al sălilor de sport din zonă și al Asociației Golden”.

Ultimul proiect din 2023 a fost pentru o mămică de 19 ani cu o fetiță de 3 luni care se luptă cu viața și încearcă sa-i ofere celei mici un minim necesar.

„Renovarea și mobilarea garsonierei la care am lucrat având alături o mulțime de colaboratori și voluntari a fost un real succes și sperăm ca în 2024 să continuăm cu aceste ajutoare sociale. Nu puteam reuși nimic fără sprijinul donatorilor, fără implicarea voluntarilor sau fără colaborarea extraordinară cu asociațiile mai sus amintite. Scopul asociației este de a închega comunitatea din Micălaca, de a avea o colaborare de ajutor reciproc cu instituțiile locale și a face bine. Vom face atât cât ne stă în putință pentru a da un sens timpului pe care îl dedicăm asociației. Pentru că avem cu toții slujbe și responsabilități de familie, iar timpul liber îl vom dărui asociației și cauzelor în care credem”, mai specifică reprezentanții asociației.

În acest an, asociația are deja un calendar cu evenimentele pe care le va organiza.