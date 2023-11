Drumul unui campion. De la medalii, Ruben Stoia a trecut la afaceri cu pleșcavița. Ce impuls a primit: „O să ajungi boschetar“

Unul dintre sportivii și antrenorii României, Ruben Stoia, care s-a remarcat prin medaliile obținute și prin campionatele de box organizate în Arad, s-a apucat de afaceri.

Arădeanul Ruben Stoia a renunțat la sport după 22 de ani de activitate, deși are un palmares în ring cu peste 150 de meciuri și a scos timp de 7 ani campioni.

Un om de afaceri i-a schimbat viața

Totul a început când în anul 2020, un influent om de afaceri din Arad i-a zis lui Ruben că dacă va rămâne în lumea boxului, va ajunge boschetar. Sportivul s-a întristat, s-a gândit o perioadă și apoi a început să pună pe picioare diverse afaceri. A început cu o parfumerie, dar nu a mers cum ar fi vrut, apoi cu o sală de evenimente. Până la urmă și-a deschis o pizzerie, iar de marți, 14 noiembrie 2023, are un mic clocal în Piața Avram Iancu, unde prepară pleșcaviță.

Ruben Stoia este cel care a organizat în România cele mai impresionante gale de box și kickbox. Acesta a fost medaliat naţional şi a câştigat multe turnee internaţionale având peste 50 de medalii de aur, argint şi bronz.

„Am fost sportiv zeci de ani. 15 ani am făcut box și kickbox și 7 ani am fost antrenor, promotor și organizator de evenimente sportive, în colaboratore cu branduri mari. Domnul Tavi Iovănuț mi-a schimbat viața, în anul 2020. Am mers la el să îmi dea sala de sport și m-a întrebat câți bani fac eu pe lună și am spus că nu prea fac că cer puțin de la copii, alții nu îmi dau deloc. Atunci mi-a zis că îmi dă un sfat prietenesc: «Lasă-te în momentul ăsta de treaba asta». Atunci m-am panicat și i-am spus: «Cum să mă las, domnul Tavi?», mi-a răspuns că o să ajung boschetar, ca alții. Tare supărat am fost. Și a mai zis: «Mergi și ia acuma un bax de gume și vinde-le pentru tine». Am fost trist mult timp și nu înțelegeam ce vrea să zică. Totuși mă gândeam că e un om influent și cu mulți bani și știe ce vorbește. Mă gândeam că totuși am și eu o stea și nu degeaba mi l-a scos în cale. Am înțeles că mi-a zis să fac ceva pentru mine și așa am făcut. Atunci am deschis parfurmeria, sala de evenimente, apoi pizzeria și acum fac pleșcavița”, spune Ruben Stoia. Toate afacerile le-a numit „Ruby“.

Gala Campionilor

Unul dintre evenimnetele organizate în urmă cu câțiva ani este și Gala Campionilor, care a adus un spectacol în ring. În cadrul evenimentului au avut loc opt meciuri între sportivi din România, Spania, Polonia şi Ucraina.

„La Gala Campionilor vom avea onoarea să-l avem în ring pe campionul mondial, Mihai Nistor. Va participa şi campionul european Jitaru Robert, dar şi campionul mondial de cadeţi Răzvan Andreana. Invitatul de onoare al Galei este nimeni altul decât campionul mondial şi multiplu medaliat la Campionatele Mondiale şi Europene, Leonard Doroftei. Va fi şi naşul lui Francis Vastag. Vor fi boxeri cu titluri mondiale la profesionişti şi la amatori”, spunea pe atunci Ruben Stoia.

Chiar dacă a renunțat la sport, Ruben se implică în diverse activități cu copiii, le lansează provocări și chiar organizează evenimente în care implică și mișcarea.