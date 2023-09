Cum arată spectaculosul TIR „Dracula”, camionul „tunat” cu 70.000 de euro de un șofer român FOTO

Un șofer de camion din Arad este atât de pasionat de meseria lui, încât a investit peste 70.000 de euro în „tunarea” mastodontului său. Acum, TIR-ul „Dracula” al lui Ovidiu Orădan face furori prin lume.

Ovidiu spune că are pasiunea pentru camioane de mic, deoarece tatăl lui era șofer de TIR. O perioadă a lucrat șofer la vărul lui, apoi împreună cu sora și tatăl și-au deschis propria afacere. În total au 68 de camioane. Însă doar unul este tunat și campion, dar urmează alte două proiecte. Ovidiu spune că prin parcări este asaltat de către cei care doresc să facă poze cu TIR-ul și uneori și cu el.

„Pasiunea am avut-o de când eram mic, deoarece tatăl meu a fost șofer de TIR și am avut o înclinație pentru camioane. În anul 2001 am obținut permisul profesionist pentru camioane. În 2001 am și început viața de șofer de TIR, am lucrat la un verișor de-al meu. În 2004 mi-am deschis o firmă eu cu sora mea și de atunci lucrăm pentru noi. Eu cu sora mea și tatăl meu. Avem 68 de camioane în firmă și eu lucrez cot la cot, vreau mereu să fiu în preajma lor, să vorbesc cu clienții”, declară Ovidiu Orădan.

Arădenul în vârstă de 41 de ani spune că și-a dorit și el un camion personalizat după ce a umblat în toată Europa și a văzut la alții. A fost visul lui.

„Am ținut să am și eu un camion după care se întoarce capul. Camionul muncește. A colindat toată Europa înafara de Elveția și Anglia. Am fost și în Italia unde am fost premiat în primele 20 de camioane din 200, în Ungaria a fost printre primele, anul acesta în Slovacia, în primele 20 de camioane”, mai adaugă Ovidiu.

Viața pe camion spune că nu este una ușoară, dar când o faci cu pasiune este o muncă satisfăcătoare:

„Știi când pleci, dar nu știi când revii că sunt mulți oameni care nu se gândesc dacă este ceva după colț sau nu. Viața de șofer este frumoasă dacă îți place, dacă e doar pentru bani, nu”, spune arădeanul”.

Deși are doi copii, nu crede că vreunul îi va călca pe urme, deoarece cel mare este pasionat de fotbal și celălalt este prea mic.

Anul viitor Ovidiu Orădan își dorește să organizeze la Arad concursul de camioane. El spune că a ales pentru camionul lui tema românească pentru a fi recunoscut prin Europa.

„Când sunt în parcări oamenii vin la camion pentru a face poze. De multe ori opresc lângă mine turiști cu autocarele. Nu pot pleca până nu se pozează toți. Unii vor poze și cu mine, dar în general doar cu mastodontul”, mai adaugă Ovidiu.

Ultima acțiune la care a participat a fost evenimentul Truck Tuning Art, desfășurat în primul weekend din august (5-6 august 2023) la Alba Iulia. Peste 100 de pasionaţi au mers pentru a-și expune camioanele tunate, pictate cu scene din filme celebre sau cabinele transformate în dormitoare de lux pe roţi.

Camionul Dracula

Pictura și interiorul sunt inspirate din războaiele lui Vlad Tepeș cu turcii și prezintă inclusiv otomani trași în țeapă, dar include și imaginea castelului Bran.

În cabina camionului totul este aranjat ca în legendele cu Dracula. Interiorul este îmbrăcat în piele inscripționată cu însemne inspirate din poveștile cu vampiri și vârcolaci. În loc de pat are un sicriu alb, în care acesta spune că doarme fără probleme în parcările de pe traseele curselor pe care le face prin Europa.

Camionul Dracula impresionează prin unitatea picturii – tema de pe cabină fiind continuată pe semiremorca de tip izotermă, efortul și investiția fiind mult mai mari decât alegând o prelată imprimată. Interiorul continuă tema de sorginte românească, fiind adăugate decorațiuni mai mult sau mai puțin convenționale – un sicriu, statuete, căni cu motive specifice etc.

Toate decorațiunile de interior au fost realizate manual timp de aproape 8 luni atât pentru autotractor, cât și pentru semiremorcă. Cu banii investiți în decorarea camionului putea să își cumpere un alt camion de un an vechime, dar a ales să-și satisfacă pasiunea.

Până în prezent a parcurs cu camionul Dracula peste 500.000 de kilometri.