Ce se va întâmpla cu superba cetate ridicată în vremea împărătesei Maria Tereza la Arad. Povestea ei este uluitoare

Cetatea ridicată pe vremea împărătesei Maria Tereza a fost construită după planurile generalului Ferdinand Philipp Harsch, în stil Vauban-Tenaille. Va trece în proprietatea municipalității Arad și va intra în circuitul publicul. Acum este obiectiv militar.

După ani de zile în care s-au purtat discuții, edilul Aradului a anunţat luni, 1 aprilie 2024 că, în urma negocierilor purtate cu Ministerul Apărării, municipalitatea va obţine aproape gratuit Cetatea, nemaifiind nevoie să investească în reabilitarea unităţii militare din Gai.

Cetatea este monumentul istoric de importanţă naţională al oraşului. Planul ei, în formă stelată, cu şase bastioane se înscrie printre cetăţile de tip Vauban din faza târzie, ce încheie totodată şi evoluţia sistemelor stelare din Transilvania.

Zidurile au fost construite din cărămidă şi au fost umplute cu pământ, iar grosimea lor este circa 3 metri iar, la acea vreme, au fost înconjurate de un şanţ umplut cu apă din Mureş. Unghiurile sub care sunt construite zidurile sunt astfel calculate încât proiectilele de artilerie să poată fi deviate prin ricoşeu.

Maria Tereza a Austriei (1717-1780) a dispus construirea Cetăţii Aradului, a cărei ridicare a început la 1762, după planurile generalului arhitect austriac Filip Ferdinand Harsch.

În interiorul cetății există o biserică catolică și în clădirile din jur au fost găzduiți călugării franciscani, aflați sub patronajul sfântului Ioan de Capistrano. Ultimii patru călugări au locuit în cetate până în anul 1861.

Până în 1918 cetatea a fost una din cele mai mari închisori militare ale Imperiului austro-ungar.

În cazematele cetății, folosite pe post de închisori, au fost închiși Horea, Cloșca și Crișan și prizonierii din armata franceză, între anii 1790–1815.

În timpul revoluției din 1848–1849, cetatea a jucat un rol crucial. Sub asediul armatei republicane maghiare, garnizoana a bombardat orașul zi de zi timp de nouă luni.

Pentru ca municipalitatea să primească cetatea va fi nevoie ca Hotărârea de Guvern nr. 1100 din 3 noiembrie 2010 să fie modificată. Potrivit actului normativ amintit, la art.1 se aproba „transmiterea unui imobil, ..., din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Arad şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad.(2) După preluare, imobilul prevăzut la alin. (1) va fi utilizat în vederea reabilitării şi aducerii sale în circuitul civil şi valorificării potenţialului istoric şi cultural al Cetăţii Aradului”.

În schimb, unitatea militară din Gai urma să fie transferată „din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Arad şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru efectuarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării din fondurile proprii ale administraţiei locale”.

După efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de investiţii, noua unitate militară urma să treacă „în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale”.

A fost semnat un protocol

În urma celei mai recente întrevederi avute cu secretarul de stat din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Eduard Bachide, chiar în unitatea militară din Arad, primarul Călin Bibarț a semnat un protocol și a obținut astfel garanții că pe ordinea de zi a uneia dintre următoarele ședințe de Guvern se va afla și noua hotărâre potrivit căreia unitatea militară din Gai va trece din domeniul public al Municipiului Arad și din administrarea CLM Arad în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale care se va angaja să o reabiliteze din fonduri proprii.

Lucrări de asigurare a utilităților

Municipiul Arad va trebui doar să defrișeze și să amenajeze întreaga suprafață de 17 hectare și să realizeze lucrări de asigurare a utilităților.

„Demersul nostru nu are legătură cu faptul că suntem în an electoral. Așa a fost mersul documentelor în ultima perioadă. Mă bucur că am avut înțelegere în discuțiile pe care le-am purtat cu primul ministru. Acestea s-au concretizat, din dispoziția Domniei Sale, cu o vizită în Cetetea Aradului a Ministrului Apărării și apoi a secretarului de stat de la apărare cu care am încheiat o minută la finele lunii martie prin care Ministerul Apărării este de acord și își asumă să preia unitatea din Gai și să construiască din banii săi o nouă unitate militară, iar noi ne obligăm să facem curat acolo și să asigurăm branșamentele. În baza acestei minute, Ministerul Apărării a înaintat către Guvern nota prin care propune modificarea Hotărârii de Guvern din 2010”, a declarat primarul Călin Bibarț.

Acesta mai precizează că după ședința de Guvern de săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare așteaptă să primească memorandumul către Consiliul Local prin care să își asume prin votul consilierilor minimele obligații.

„Practic, nu mai suntem obligați să cheltuim peste 20 milioane de euro pentru o unitate militară. În fond, ar fi însemnat că ne-am fi cumpărat Cetatea, ceea ce nu era deloc corect. Mulțumesc tuturor celor implicați că au înțeles acest lucru.”, a mai declarat primarul Călin Bibarț.

Se dorește ca cetatea să fie un spaţiu deschis pentru instituţii de cultură, universităţi, terase şi spaţii de promenadă.

În prezent în cetate se află Batalionul Mixt Româno-Ungar de Menținere a Păcii, batalion înființat la 20 martie 1998 și devenit operațional din anul 1999.