Ce este „vitamina fertilității” și ce beneficii aduce organismului produsul sută la sută natural

Cât de sănătos este să consumăm polen crud ne spune o familie de apicultori din Arad. În primul rând trebuie să se știe că în polenul crud se găsesc toate elementele chimice care constituie corpul omenesc.

Toate mineralele prezente în trupul omenesc sunt prezente şi în polen. Între ele sunt de menţionat fierul, calciul, zincul, magneziul, seleniul, fosforul. De asemenea, conţine enzime şi pro-enzime. Totodată s-a demonstrat că administrarea a 2-3 linguriţe de polen pe zi la diabetici, ajută la obţinerea şi întreţinerea unui nivel glucidic mai bun, la reglarea tuturor funcţiilor trupului şi obţinerea unei stări generale de bine.

Apictultorii Florin și Florina Margea spun că polenul ajută la afecțiuni ale aparatului digestiv, la diabetul zaharat, la afecțiunile pediatrice, cardiovasculare și ale sistemului nervos. De asemenea, polenul este cunoscut și ca „vitamina fertilității”.

„Polenul ajuta la reglarea tranzitului intestinal prin conținutul de fibre vegetale de tip celulozic și amidon. Ajută în preventia și tratamentul diareei cronice, rezistentă la tratamentul cu antibiotice. Are efect detoxifiant și stimulează regenerarea celulelor hepatice. Este bogat în vitaminele din complexul B, în special B1 care au un rol asemănător cu insulina în metabolismul carbohidraților și efect pozitiv în prevenirea și tratarea diabetului zaharat. Polenul conține toți amino-acizii esențiali necesari în producerea insulinei (care este un hormon, o proteină alcătuită din mulți amino-acizi). Acesta acționează ca un hormon modulator care contribuie la obținerea și întreținerea unui nivel glucidic optim”, mărtuisește Florina Margea, manager Stupina Margea Family Arad.

Ideal în afecțiuni pediatrice

Cantitățile crescute de vitamine, minerale, aminoacizi și enzime pe care le conține polenul fac din acest produs apicol un aliment natural complet, indicat copiilor în perioada de creștere. Suplinește carențele alimentare, stimulează apetitul, este tonic și energizant, contribuie la dezvoltarea armonioasă a celor mici.

Bun pentru sănătate inimii

Totodată, polenul conține aminoacizi esențiali care susțin și regenerează mușchiul cardiac și contribuie la o bună circulație sangvină. Rutina, un bioflavonoid esențial pentru vasele de sânge, este prezentă din plin în polenul crud, făcându-l eficient pentru reglarea ritmului cardiac și prevenirea afecțiunilor cardiovasculare. De asemenea, polenul are un rol important în acumularea vitaminei C în organism, care asigură sănătatea inimii (deficiența de vitamina C este una dintre cauzele principale a bolilor cardiovasculare).

Vitaminele din grupele B și E, flavonoizii, fosfolipidele și antioxidanții puternici pe care îi conține polenul hrănesc și protejează celulele neuronale, revigorează memoria și mențin echilibrul psihic. Polenul acționează pozitiv asupra procesului de îmbătrânire care cauzează cel mai des pierderile de memorie.

Este folosit și pentru imunitate, deoarece stimulează producerea de anticorpi și leucocite (celulele albe din sange), care ajută organismul împotriva infecțiilor diverse (bacteriene, virale, parazitare). Polenul este un bun imunomodulator, cu proprietăți probiotice care susțin buna funcționare a sistemului imunitar.

„Vitamina fertilității”

Polenul este cunoscut și ca „vitamina fertilității” datorită proprietății de reglator hormonal, care ajută la întreținerea potenței și îmbunătățește funcțiile reproducătoare atât la femei, cât și, mai ales, la bărbați. Conținutul mare de flavone și fitosteroli din polen are efect afrodiziac, compensează deficitul de estrogen și atenuează simptomele care apar în menopauză și andropauză.

„Trebuie menționat că polenul nu se administrează persoanelor cu alergii severe sau hipersensibilitate la polen”, mai adaugă Florina Margea.

Doza uzuală recomandată de polen este:

Copii - 1 linguriță/zi (5 g)

Adulți - 1 lingură/zi (15 g).