Puterea vindecătoare a mierii de rapiță. Este folosită în tratamentul bronșitelor cronice și în terapia cancerului

Mierea de rapiță, care seamănă cu șerbetul, este folosită deseori în tratamentul complementar al bronșitelor cronice și în terapia cancerului. Despre puterile ei vindecătoare povestește o familie de apicultori din Arad.

O familie de apicultori din Arad ne vorbește despre mierea de rapiţă, care este un produs gustos și foarte sănătos. Mierea de rapiță este recomandată pentru mai multe boli.

Florin și Florina Margea, se ocupă împreună de afacerea cu miere. El s-a pregătit pentru a deveni profesor de geografie, dar pe parcurs s-a răzgândit şi a ales să lucreze în agricultură, iar mai apoi să ducă mai departe pasiunea tatălui său pentru apicultură.

Florin a început cu apicultura de când s-a căsătorit şi a plecat din satul natal, mutându-se de la 100 de kilometri depărtare de Arad (comuna Pleşcuţa), în localitatea Horia, iar Florina l-a urmat în urmă cu câțiva ani după ce a renunțat la funcția de administrator financiar.

Proprietățile terapeutice ale mierii de rapiță

Mierea de rapiță cristalizează foarte repede, uneori chiar și în fagure datorită procentului de glucoză conținut. Odată cristalizată în fagure aceasta nu va mai putea fi extrasă. Este o miere cu o textura extrem de fină, cu o colorație destul de slabă, galbenă-deschis (sub 35mm pe scara Pfund) și cu un miros foarte plăcut.

Gustul mierii de rapița este delicios. Este apreciată și datorită faptului că nu este atât de dulce ca alte sortimente. Este o miere tartinabilă, ce poate fi ușor confundată cu șerbetul.

„În această miere de rapiță, glucoza domină fructosa de aici și rapiditatea cu care se cristalizează, în magazine în prezent putând fi achiziționată doar sub forma unei creme. Mierea de rapiță are proprietăți curative extraordinare. Este recomandată în bolile ce afectează rinichii, dar și în cazul osteoporozei, deoarece uleiul de rapiță conține și Q3, care este extrem de necesar pentru oase. Ajută și la refacerea și menținerea elasticității pereților vasculari, și la scăderea nivelului de colesterol rău, iar consumul regulat de miere de rapiță protejează ficatul, splina și pancreasul de diverse boli și are puternică acțiune antibacteriană”, spune Florina Margea.

S-a demonstrat puterea sa bactericidă față de numerosi germeni, între care streptococul, stafilococul, enterococul, dar și helicobacter pylori.

„Acționează ca un agent terapeutic antiseptic pentru tratamentul ulcerelor, arsurilor și rănilor. Mult mai bună ca cea polifloră, salcâm, tei, ea are mai multe proprietăți, iar în tratamentele cosmetice face minuni. Are un conținut ridicat de vitamina E, ale cărei calități în lupta față de îmbâtrânirea pielii sunt recunoscute”, adaugă Florin Margea.

În concluzie mierea de rapiță este des folosită pentru tratarea diferitelor afecțiuni și prevenirea altora cum ar fi: alimentația dietetică a copiilor, tratamentul bronșitelor cronice, în special cele alergice (aerosoli cu miere), adjuvant în terapia cancerului, tratamentul artrozelor reactive (tratament asociat cu veninul de albine, aplicat local, în cadrul unor sedințe de fizioterapie), afecțiuni cardiace, afecțiuni reumatismale, boli digestive, în tratarea cărora se asociază cu propolisul (2-5%), afecțiuni hepatice, insomnii și afecțiuni ale căilor respiratorii.

Familia Margea a devenit cunoscută în toată țara mai ales că mierea ajunge prin curier și în alte județe, iar în fiecare joi sunt găsiți în fața Consiliului Județean Arad de la ora 17.00 la 18.00, la Târgul Producătorilor Locali. Aceștia pot fi găsiți pe pagina de Facebook Stupina Margea Family – ARAD.